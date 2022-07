Omišalj und Njivice

Besuchen Sie Omisalj und Njivice - die beiden nächstgelegenen Insel-Reiseziele für einen idealen Urlaub!

Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einer 85 Meter hohen Klippe und blicken auf eine wunderschöne Bucht, Inseln, Küste und sogar die Alpen sind in der Ferne zu sehen. Die Brise, die Ihr Gesicht streichelt, hat sich gerade etwas abgekühlt, um es noch angenehmer zu machen, den Sonnenuntergang über Kvarner zu beobachten, bevor Sie sich auf die Suche nach einem köstlichen Abendessen zwischen den alten Kopfsteinpflasterstraßen und Häusern machen. All dies erwartet Sie nur 500 Kilometer von Wien / München entfernt, auf der nächstgelegenen Insel der Adria, in den ersten Inselstädten Omišalj und Nivice. Es sei denn, 2.500 Sonnenstunden im Jahr stören Sie!

© Luka Tabako ×

Die Insel Krk, schwer auszusprechen, aber leicht zu lieben, ist seit mehr als 100 Jahren ein beliebtes Reiseziel für Touristen. Die Insel Krk, die aufgrund ihres milden Klimas, ihrer üppigen Vegetation und ihrer günstigen Lage in der Kvarner Bucht seit der Antike die Goldene Insel genannt wird, ist die zweitgrößte Insel der Adria — eine Insel der Kultur und die Wiege der Alphabetisierung, ein ganzjähriges Reiseziel für Feinschmecker, Aktivurlauber, Unterwasserliebhaber und Bootsfahrer. Und dank Öko-Projekten und systematischer Sorge um Sauberkeit und Umweltschutz ist Krk auch eine Insel der Blauen Flaggen, eine Garantie für sauberes Meer. Die ältesten und jüngsten Orte auf der Insel Krk, Omišalj und Njivice, sind sichere, friedliche und authentische Reiseziele mit vielen Überraschungen, die Ihren Urlaub unvergesslich machen werden. Wir zeigen Ihnen einige der Aktivitäten, die Sie dort genießen können, egal ob Sie mit Familie, Freunden oder zu zweit kommen.

© Luka Tabako ×

Werden Sie für einen Tag zum Indiana Jones

Omišalj, ein Stadtdenkmal, wird schnell das Geheimnis seines Spitznamens „Vogelnest“ enthüllen. Die Altstadt strahlt die reiche Geschichte dieses Ortes aus — von den Illyrern und Römern bis hin zu mittelalterlichen Fürsten und Renaissance-Details. Verlieren Sie sich im Labyrinth der Steinstraßen und entdecken Sie die Geheimnisse, die Kirchen und Denkmäler verbergen. Fahren Sie dann in Richtung der antiken römischen Stadt Municipium Flavium Fulfinum, die zum größten Teil noch unerforscht und nicht ausgegraben ist. Machen Sie es sich im Schatten bequem und beginnen Sie mit der Entdeckungsreise oder genießen Sie einfach nur den Strand, der gleich daneben liegt. Dann entdecken Sie Njivice, einst ein kleines Fischerdorf und heute ein Touristenziel. Entspannen und erholen Sie sich von der Erkundung der vielen Buchten, die von unberührter Natur umgeben sind, einer ununterbrochenen Reihe von Kiesstränden und landschaftlich gestalteten Bereichen zum Sonnenbaden.

© Stari grad Omišalj ×

ProTipp: Besuchen Sie Omišalj Ende Juli und besuchen Sie die Ancient Days in Mirine. Treffen Sie Kaiser und Kaiserin, Höflinge und Gladiatoren und werden Sie Römer für einen Tag. Tragen Sie eine Toga, machen Sie einen Haarschnitt bei römischen Friseuren, probieren Sie echte römische Spezialitäten nach alten Rezepten und besonders leckeres antikes Eis.

© Omišalj Antiquity Days ×

Jeden Tag ein neuer Strand

Die Insel Krk ist weithin für ihr sehr sauberes Meer und ihre schönen Strände bekannt. Die Insel hat verschiedene Arten von Stränden, von Sand- und Kieselstränden bis hin zu Felsen, mit bis zu 15 Blauen Flaggen, die die Reinheit des Meeres und die Qualität des Angebots garantieren. Landschaftlich gestaltete Strände in Njivice und Omišalj bieten verschiedene Einrichtungen für einen aufregenden Tag auf See in der Nähe von Cafés und Restaurants. Für diejenigen, die Ruhe und Einsamkeit bevorzugen, gibt es in den nahe gelegenen Buchten zahlreiche Naturstrände, die mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß hervorragend erreichbar sind. Und ein besonderes Abenteuer ist es, mit dem Boot zu versteckten Buchten zu fahren, die nur auf dem Seeweg erreichbar sind. Verpassen Sie das auf keinen Fall!

© Njivice. plaža ×





Profi-Tipp: Entdecken Sie eine echte versteckte Perle, den Selehovica-Strand. Er kann zu Fuß oder mit dem Boot erreicht werden. Der sandige Meeresboden, das türkisfarbene Meer, die Stille und die Natur sind ein Garant für einen unvergesslichen Tag.

Machen Sie etwas Neues

Wie wäre es mit einer Kajaktour um die Brücke von Krk? Dieses Abenteuer ist für alle geeignet, die ein echtes Meeresabenteuer wollen. Die Fahrt dauert zwei bis drei Stunden, beinhaltet eine Passage unter der Krk-Brücke, um die Insel Sv. Marko und zahlreiche versteckte Überraschungen. Wenn Sie ein Liebhaber der Unterwasserwelt sind, bietet Ihnen das Tauchzentrum in Njivice alles, was Sie für Ihr Abenteuer der Erkundung unserer Unterwasserwelt benötigen. Verbringen Sie den Tag auf einer Jet-Safari, um die Buchten und Strände zu erkunden, wagen Sie einen Fallschirmflug und erleben Sie entspannende Empfindungen mit wunderschönem Panoramablick auf die Strände, Buchten und Landschaften der umliegenden Berge.

© Luka Tabako ×

Profi-Tipp: Für ein friedlicheres Abenteuer empfehlen wir den Besuch einer Immortelle-Plantage, einer besonderen mediterranen Pflanze. Tagesausflüge werden angeboten, und vor Ort können Sie sicher das ideale Geschenk für diejenigen, die Zuhause auf Sie warten, kaufen — Naturkosmetik mit vielen Vorteilen.

Kühlen Sie sich in der Unterwelt ab ... wie ein Pirat

Die Höhle Biserujka (Perle) wurde der Legende nach nach dem gefundenen Schatz lokaler Piraten benannt. Die etwa 110 Meter lange Karsthöhle ist reich an Stalaktiten und Stalagmiten, in ihr wurden die Knochen eines großen, 16.000 Jahre alten Höhlenbären gefunden. In der Höhle leben sechs stenoendemische Arten (enge Endemiten des Kvarner-Gebiets). Unweit des Höhleneingangs befindet sich der Lehrpfad Slivanjska. Die Besichtigung des Weges ist kostenlos und dauert je nach Person durchschnittlich 30-45 Minuten. Und schließlich erwartet Sie einer der schönsten Strände der Insel.

© Srđan Hulak ×

ProTipp: Da die Durchschnittstemperatur hier und im Hochsommer 13-15 Grad Celsius beträgt, bringen Sie unbedingt ein langärmliges T-Shirt mit.

Abkühlung im Meer und Eis!

Es gibt kein schmackhafteres Sommerdessert als Eiscreme. Das Lieblingsvergnügen von Groß und Klein in Njivice hat sogar sein eigenes Festival, das in diesem Jahr vom 14.7. bis 17.7. dauert. Zauberer, Straßenakrobaten, Kinderschminken, Kreativworkshops, Animation für Kinder, Abendkonzerte und die unvermeidlichen vielen köstlichen Eissorten und Desserts machen das Eiscremefestival in Njivice einfach unwiderstehlich. Das Eisfestival 2022 findet in den Außenbereichen des Camps Njivice, in der Loungebar Blue Terrace und vor dem Hotel Jadran in Ribarska obala statt.

© Festival of Ice Cream ×

Profi-Tipp: Buchen Sie Ihre Unterkunft so schnell wie möglich, damit Sie dieses süßeste und kälteste Sommerereignis nicht verpassen. Die Destination Omišalj-Njivice hat wirklich alle Arten und Kategorien von Unterkünften, Sie werden sicherlich etwas nach Ihrem Geschmack finden.

Genießen Sie jeden Tag den Sonnenuntergang!

Der Dubec Park verbindet die Altstadt von Omišalj in 85 Metern Höhe mit einem 5 Kilometer langen Küstengürtel und begleitenden Buchten und Stränden. Vom gleichnamigen Aussichtspunkt hat man einen unvergesslichen Blick auf Kvarner, die Bucht von Omišalj, Cres und die istrische Küste. Aufgrund seiner interessanten Struktur ist der Park reich an mediterraner Vegetation und mit einem Wasserturm aus dem Jahr 1925 geschmückt, dank dessen Omišalj lange vor den meisten Orten an der Adria Trinkwasser und Strom erhielt. Wir empfehlen einen Besuch am Abend. Finden Sie Ihren Platz unter der Sonne und genießen Sie einen weiteren unvergesslichen Sonnenuntergang.

© Njivice, zalazak ×

Profi-Tipp: Sonnenuntergänge sind noch besser mit lokalen Delikatessen – probieren Sie auf jeden Fall einen unvergesslichen Wein, den einheimischen Žlahtina. Es passt gut zu vielen Gerichten, aber am besten zu den Sonnenuntergängen von Krk.



© Logo Omišalj ×