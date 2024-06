× Immobilie als Anlageform: Warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit rückt die Immobilie als Anlageform verstärkt in den Fokus: Trotz Unruhen, Inflation, erhöhten Eigenkapitalerfordernissen und Anhebung der Zinsen durch die Europäische Zentralbank sind und bleiben Immobilien eine krisensichere Geldanlage.

Warum? Die Bevölkerung wächst und ein attraktiver, energieeffizienter Wohnraum, allen voran in Ballungszentren, immer hoch im Kurs stehen wird.

Die Nachfrage nach erstklassigen Lagen und qualitativ hochwertigen Immobilien steigt stetig. Getreu dem Grundsatz: Je besser die Lage und die Qualität, desto werthaltiger erweist sich eine Investition in hochwertige Immobilien. Ein verlässlicher Partner bei der Suche nach dem perfekten Zuhause ist goldwert. Der Premium-Bauträger Glorit aus Groß-Enzerdorf bei Wien schafft seit über 50 Jahren hochwertige Wohnräume in Wien und im Wiener Umland. Glorit-Kund:innen müssen sich in der gesamten Abwicklung um nichts kümmern, sondern wählen aus einem breiten Portfolio nur noch das fertige Haus oder die fertige Wohnung - dank des ‚Alles aus einer Hand-Service‘.

© Glorit ×

Vom Grundstücksankauf über die Projektplanung und den Bau bis hin zu sämtlichen behördlichen und auch rechtlichen Abwicklungen ist nach dem One-Stop-Shop-Prinzip alles inkludiert. Zudem bietet der mehrfach ausgezeichnete FindMyHome-Kundenliebling individuelle Finanzierungsberatung durch unabhängige Expert:innen. Dabei zeigt sich: Wer seinen Traum vom Eigenheim nicht auf die lange Bank schiebt, ist klar im Vorteil, denn: Laut Zahlen von 2025 sind fast um die Hälfte weniger Wohneinheiten in der Pipeline als 2023.

Kurzum: es wird weniger Wohnraum gebaut. Dieser Entwicklung steht ein steigendes Bevölkerungswachstum gegenüber, was zu einer Verknappung des Angebots führt. Immobilien sind aber nicht nur ein sicherer Hafen für das Kapital, sondern bieten auch langfristige Wertsteigerungspotenziale. Wer also jetzt in hochwertige Immobilien investiert, kann nicht nur auf eine sichere Wertanlage setzen, sondern auch von den zukünftigen Marktbedingungen profitieren. Zusammenfassend lässt sich also festhalten: Besser heute investieren als auf morgen warten.