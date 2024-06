× Verantwortung durch die Immobilie / Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit liegt in der DNA des Premium-Bauträgers Glorit: Seit über 50 Jahren werden hier Häuser in Holzriegelbauweise gefertigt. Und schon immer wurde dabei der ökologische Fußabdruck durch modernste Baumaterialien und effiziente Heizsysteme so minimal wie möglich gehalten.

Nur die ideale Kombination aus hochwertigen Fenstern, Türen und perfekter Dämmung garantiert den Niedrigenergiehausstandard. Das gilt für den Hausbau ebenso wie für den mehrgeschossigen Wohnbau. Während bei Glorit-Häusern flüsterleise Luft-Wasser-Wärme-Pumpen installiert werden, die ohne Außengerät auskommen, werden neu errichtete Wohnungen in aller Regel mit Erdwärme-Pumpen versorgt. Eine in jedem Raum einzeln regulierbare Fußbodenheizung garantiert in Verbindung mit einer komfortablen Deckenkühlung das ideale Raumklima an 365 Tagen im Jahr. © Glorit × Bei der Stromversorgung setzt man auf die Kraft der Sonne. So sind im mehrgeschossigen Wohnbau Photovoltaikanlagen am Dach mittlerweile Standard und produzieren grünen Strom für die Allgemeinbereiche. Und im Hausbau gibt es für alle Kund:innen, die sich bis 30. Juni 2024 für den Kauf eines Glorit-Hauses entscheiden, ein ganz besonderes Nachhaltigkeits-Gustostückerl: Sie erhalten im Aktionszeitraum ein Photovoltaik-Komplettpaket inkl. Speicher und E-Wallbox im Wert von über 20.000 EUR kostenlos dazu. Das Photovoltaik-Paket inkludiert: PV-Anlage am Dach des Hauses mit 14 Solarmodulen mit 6,23 KWp sowie Hybridwechselrichter Stromspeicher mit Speichervolumen 7,7 kWh E-Wallbox – Ladestation für die Ladung aller derzeit am Markt gängigen E-Autos mit bis zu 11kW, die Ladedauer liegt je nach Akkugröße des Autos bei 5-8h Die PV-Anlage deckt über 60 % des jährlichen Energiebedarfs eines Einfamilienhauses dank Sonnenkraft ab. Mit diesem einzigartigen Angebot setzt Glorit einen neuen Standard für umweltfreundliches Wohnen.