Der Hype rund um CBD Produkte, wie CBD Blüten und CBD Öl reißt nicht ab. Die Hanfpflanze kann man als ein wahres Wunder der Natur bezeichnen.

Aus den einzelnen Bestandteilen der Pflanze können die unterschiedlichsten Produkte hergestellt werden.Von umweltfreundlicher Kleidung, die mittels der Pflanzenfasern produziert werden über Hanfsamen als Superfood nimmt Hanf in seinen verschiedenen Facetten immer mehr Platz in unserem Leben ein. Die Blüten der Hanfpflanze lassen sich dank enthaltenem Cannabinoid (CBD) für das Wohlbefinden ohne Rauschwirkung gebrauchen.

Mit CBD Öl zu mehr Wohlbefinden und Entschleunigung

Mit Cannabinoid reichen CBD Öl Tropfen kann sich das allgemeine Wohlbefinden verbessern. Weiteres kann es positiven Einfluss auf die Stresswahrnehmung haben. Hanftropfen enthalten ein Cannabinoid, dass nicht psychoaktiv wirkt und dennoch einen entzündungshemmenden und entkrampfenden Effekt mit sich bringen kann.

Mit der Einnahme von CBD Öl kannst du für einen Moment der Ruhe sorgen und deinen Körper entlasten. Auch als Nahrungsergängzungsmittel sind CBD Tropfen eine wertvolle Quelle. Sie enthalten alle essentiellen Aminosäuren und haben zudem einen hohen Anteil an Vitamin B1 & B2, Vitamin E, Calcium, Magnesium, Eisen und Kalium, sowie hochwertige Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Es besteht keine Suchtgefahr aufgrund der fehlenden psychoaktiven Eigenschaft von CBD Öl. Hanföl versorgt Dich mit essenziellen Vitaminen und Nährstoffen. Cannabidiol ist als Naturextrakt enthalten.

© Pixabay.com

CBD Öl wurde extra für Phasen im Leben mit erhöhtem Stressaufkommen konzipiert. Der nussig-milde Geschmack von Hanföl ist angenehm auf der Zunge und macht das Produkt perfekt. CBD Öl bzw. CBD Blüten versorgen dich mit Energie und können dir zu Bestleistung verhelfen. Durch die ideale Nährstoffversorgung kann dein Körper neue Kraft schöpfen. Mit einem perfekt versorgten Körper, kann auch dein Geist wieder durchstarten und top Leistung erbringen.

Warum CBD aus biologischer Produktion?

Hanföl ist ein rein natürliches Produkt und bestens auch für Veganer geeignet. CBD Öle in bester Qualität werden in sehr schonenden Verfahren hergestellt. Mittels einer aufwendigen Extraktion werden die wertvollen Inhaltsstoffe von der Pflanze getrennt. Das auf diese Weise gewonnene Cannabidiol wird mit kalt gepresstem Hanföl oder Kokosöl vermengt, um Hanföltropfen höchster Güteklasse zu erhalten.

Hanföltropfen aus bester Qualität vitalisieren deinen Körper & Geist. Zudem beinhaltet CBD Öl wertvolle Stoffe, die der menschliche Organismus braucht, aber nicht von selbst produzieren kann. CBD Öl enthält meist zwischen 5 und 15 Prozent Cannabidiol. Cannabidiol (CBD) aus der Hanfpflanze verursacht im Gegensatz zu THC keine Veränderung des Bewusstseins.

© Pixabay.com

CBD aktiviert bzw. deaktiviert bestimmte Rezeptoren im Körper damit er sich auf die wesentlichen Dinge fokussieren kann. Besonders bei hohen Anforderungen können sie ein idealer Alltagsbegleiter werden. Achte auf Sortenreines Hanföl und CBD Produkte um auch die optimale Wirkung zu erzielen. Erhältlich sind CBD-Tropfen bzw. sonstige Mittel mit CBD in speziellen Geschäften und Online-Shops. Eine Investition in hochwertige Hanföltropfen lohnt sich wirklich.

CBD Produkte sollten bei Anbietern erworben werden, die viel Wert auf Bio-Qualität und schonende Verfahren zur Herstellung ihrer Produkte legen. Die Gewinnung der CBD Blüten bzw. vom CBD Öl sollte rein aus erlesenen, qualitativ einwandfreien Sativa-Pflanzen stattfinden, damit am Ende ein CBD Produkt mit bester Qualität entsteht.

Hanfsamen und Hanföl in der Küche

Durch die vielfältigen Möglichkeiten der Aufnahme lassen sich Hanföltropfen einerseits in reiner Form direkt aufnehmen oder du kannst sie als Nahrungsergänzung in deinen Speisen verwenden. Hanfsamen direkt gelten ebenfalls als echtes Superfood. Dank ihrer zahlreichen Vital- und Mineralstoffe sind sie ein echter Energiespender. Die Vitamine A, B, C, D und E gehören ebenso zu den gesunden Inhaltsstoffen wie Kalium, Kalzium, Magnesium, Eisen und Schwefel. Hanfsamen und Hanföl sind zudem mit vielen Antioxidantien ausgestattet, welche dem Körper bei diversen Vorgängen helfen können und sich positiv auf das Immunsystem auswirken.

Hanföl kannst du hervorragend zur Herstellung von Dips, Aufstrichen und Soßen verwenden. Oder du benutzt Hanföl als Alternative zu Olivenöl und Rapsöl. Hanfsamen schmecken wie fast alle Hanfprodukte nussig und erinnern häufig an Sonnenblumenkerne. Du kannst sie gerne auch direkt als Snack genießen oder über Suppen, Müslis und Salate streuen. Eine Menge eines Esslöffels pro Tag ist eine ideale Dosis. Hier gibt es aber soweit keine allgemeingültigen Grenzen. Höre einfach auf deinen Körper.

Optimale Lagerung von CBD Öl und Blüten

CBD Öl wird in einer dunklen Flasche abgefüllt, damit die wertvollen Wirkstoffe vor der Lichteinwirkung geschützt sind. Licht und Sauerstoff zerstören Vitamine und essenzielle Fettsäuren. Lagere dein CBD Öl an einem kühlen und dunklen Ort. Schmeckt das Hanföl bitter und nicht mehr leicht nussig, ist es verdorben. Hanföl ist, nachdem Du die Flasche angebrochen hast, etwa acht Monate genießbar. Fettsäuren und Co. sind nicht unbegrenzt haltbar, deshalb solltest Du nur auf Vorrat kaufen, wenn Dein Bedarf entsprechend hoch ist.

Fazit

Hanfprodukte und CBD sind eine wunderbare Sache, welche uns direkt von der Natur gegeben wurden. Durch ihre viele mögliche Einsatzbereiche findet die Hanfpflanze Platz in unserem Leben und kann in vielen Bereichen eine Bereicherung darstellen.