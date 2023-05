Ihr ideales Werbeumfeld mit spannenden Schwerpunkten von Montag bis Samstag.

Die neue Themenwoche 2023 von ÖSTERREICH und oe24

ÖSTERREICH und oe24 bringen Ihnen die neue Themenwoche für 2023

Jeden Tag andere spannende Themenbereiche, ideal für Ihre Werbebotschaft!

MONTAG:

HANDEL: Montag ist der neue Tag für den Einzelhandel! Besonders in herausfordernden Zeiten rücken wir topaktuelle Inhalte und Schwerpunkte in den Fokus.

GESUND: Aktuelle Gesundheitstrends sorgen am Montag für ein ideales thematisches Umfeld für Ihre Werbebotschaften.

DIENSTAG:

REISE: Die Lust am Reisen ist wiedererwacht. Kommunizieren Sie jetzt Ihre Tourismus- und Reiseangebote.

BEAUTY: Alle Neuigkeiten aus dem Beautybereich gibt es am Dienstag in ÖSTERREICH/oe24.

KUNST & KULTUR: das ideale Themenumfeld, um Ihre werblichen Botschaften zu platzieren!





MITTWOCH:

MESSEN & SPECIAL DAYS: Special-Interest-Themen und -Termine sind am Mittwoch Teil von ÖSTERREICH/oe24.

JOB & KARRIERE: alles rund um aktuelle Stellenangebote, Gehälter, Jobs und Karriere.

BAUEN & WOHNEN: von Sanierung bis Neubau alle Top-Bauthemen.

DONNERSTAG:

AUTO: geballtes Know-how für Auto- und Motorfans – die aktuellen News rund um Auto und Mobilität am Donnerstag.

SHOPPING: alle Shopping-Highlights aus dem Einzelhandel! PLUS: saisonale Schwerpunkte.

NACHHALTIGKEIT: der Top-Fokus auf nachhaltige Energieformen.

FREITAG:

GASTRO & GENUSS: ein Fixbestandteil von ÖSTERREICH/oe24.

TELKO & TECHNIK: alle aktuellen Trends rund um das Thema „Digital“.

SPORT & WETTEN: der beste Sport inklusive aller Wettquoten.

FINANZEN & BUSINESS: die Wirtschafsthemen auf einen Blick.

SAMSTAG:

AUTO: alle News aus dem Bereich Auto und Mobilität als besonderer Schwerpunkt am Samstag für Ihre werbliche Präsenz.

NIEDERÖSTERREICH-EXTRA: jeweils Mitte des Monats das umfassende NÖ-Extra mit saisonalen Top-News aus dem größten heimischen Bundesland.