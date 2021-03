Mit CBD Produkten back to the roots

Immer mehr Menschen zählen CBD ÖL, CBD Blüten und andere Produkte aus der Hanfpflanze zu ihren treuen Begleitern im Alltag. Doch was ist CBD eigentlich und woher kommt dieser Trend?

Hanf (lat. Cannabis) gehört zu den ältesten Nutzpflanzen der Welt. Hanf wird umgangssprachlich auch Cannabis genannt und ist eine Pflanzengattung der Hanfgewächse. In der Geschichte der Menschheit wird Hanf schon seit vielen tausenden von Jahren erfolgreich eingesetzt. Mittlerweile gibt es tausende verschiedene Sorten. Es wird aber lediglich unter folgenden zwei Hauptarten unterschieden. Cannabis Sativa und Cannabis Indica.

Was ist in einer Hanfpflanze enthalten?

Die Inhaltsstoffe einer Hanfpflanze werden auch Cannabinoide genannt. Vor allem Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD) sind in den Pflanzen enthalten. Wichtig hierbei ist, dass THC ein psychoaktiver Wirkstoff ist, der berauschend wirkt und unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. CBD hingegen verursacht keine Sinneseinschränkungen. CBD werden positive Wirkungen auf den Körper, das allgemeine Wohlbefinden und die Psyche nachgesagt.

© Pixabay.com

Cannabis und Marihuana sind nicht das gleiche!

Unter Marihuana versteht man rein die getrockneten Blüten und mit Cannabis ist die ganze Pflanze gemeint. Marihuana wird als Rauschmittel und Arzneimittel genutzt.

Welche CBD Produkte gibt es?

Es gibt CBD Öl, Hanfkosmetik Produkte wie Hanfcremes, Hanfsalben, Hanf-Shampoo oder auch Hanfseife. Weiteres gibt es Lebensmittel aus Hanf wie Hanftee, Hanfsamen, Hanföle, Hanfprotein, Schokoladen oder Hanfmehl. Ebenfalls auf dem Markt sind CBD Kapseln, CBD Liquids und CBD Blüten. Die Bandbreite ist groß und es gibt für jeden das passende Produkt.

Folgend haben wir ein paar Tipps für ein schrittweises Kennenlernen von CBD-Produkten



Achte auf die Reaktion deines Körpers und folge der eigenen Intuition. Hier gilt probieren über studieren und wir empfehlen folgendes:

Beginne immer mit niedrigen Dosierungen und gib dir mindestens 2-3 Tage Zeit, um die Reaktion zu spüren.

Halte Rücksprache mit medizinischen Fachpersonal, wie deinem Arzt oder Apotheker.

Nähere dich langsam deiner optimalen Dosierung heran und erhöhe nur bei Bedarf.

CBD Tropfen unter der Zunge haben eine sehr schnelle Wirkung, bei vielen sogar innerhalb weniger Minuten.

Versuche CBD auch zu unterschiedlichen Tageszeiten und finde den perfekten Zeitpunkt für dich.

© Pixabay.com

Gibt es bei CBD einen medizinischen Nutzen?

Früher diente Hanf in China als Heilmittel gegen Malaria und Rheuma. Aufgrund der Illegalisierung konnte Cannabis nicht gut genug erforscht werden, um offiziell einen medizinischen Nutzen feststellen zu können. Dennoch wird dem Wirkstoff CBD vieles nachgesagt. Es soll entzündungshemmend, beruhigend und angstlösend wirken. Neben dem Wirkstoff CBD haben auch Hanfsamen positive Eigenschaften auf deinen Körper. Sie enthalten alle essentiellen Aminosäuren und haben zudem einen hohen Anteil an Vitamin B1 & B2, Vitamin E, Calcium, Magnesium, Eisen und Kalium, sowie hochwertige Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Aus Hanfsamen wird auch Protein gewonnen. Unter Veganern und Sportlern ist es in Pulverform sehr beliebt und kommt häufig zum Einsatz.



Weiters sind Entzündungen, Schlafstörungen und regenerative Aspekte klassische Anwendungsfelder von CBD Produkten.

Die Liste der Beschwerden auf, die sich, zum Beispiel ein CBD Öl 30% bzw. die anderen Darreichungsformen positiv auswirken, ist durchaus beeindruckend. Auch die Medizin hat inzwischen verschiedene Studien zur Wirksamkeit von CBD durchführt. Vor allem in der Schmerztherapie kommen bereits CBD-haltige Arzneimittel zur Anwendung. Für jede Beschwerde muss erst die richtige Dosierung gefunden werden. Halte im Idealfall Rücksprache mit deinem Arzt bevor du CBD Produkte konsumierst.

Auf was du beim Kauf von CBD Produkten achten solltest

Es gibt hier doch einige Aspekte, die du auf jeden Fall beachten solltest. Wenn du CBD Öl, Gel, Kapseln oder Cremes mal ausprobieren möchtest, dann achte darauf, dass der THC-Gehalt die vorgeschriebene Obergrenze von 0,2 Prozent nicht übersteigt. Alles andere ist in den DACH Ländern illegal, weil es Rauschzustände verursachen könnte.

Weiteres sollten die Produkte einen Hinweis besitzen, dass es sich um laborgeprüfte Qualität handelt und nach den geltenden, deutschen oder österreichischen Verordnungen hergestellt wurde. Hinzukommt, dass keine Verunreinigungen im Öl enthalten sein dürfen, diese könnten die Wirksamkeit reduzieren. Ist zum Beispiel CBDa enthalten, hat dies zwar keine negativen Folgen, das Mittel gilt dann aber als nicht mehr so wirksam. Achte auf Sortenreines CBD Öl und CBD Produkte, um auch die optimale Wirkung zu erzielen.

Erhältlich sind CBD-Tropfen bzw. sonstige Mittel mit CBD in speziellen Geschäften und Online-Shops. Arzneimittel mit THC-/CBD-Anteil gibt es ausschließlich in Apotheken oder beim Arzt. Im Idealfall bestellst du, oder kaufst du bei lokalen Shops deine CBD Produkte. Der Markt ist mittlerweile voll mit unterschiedlichen Produkten und Versprechungen. Leider gibt es darunter auch oft minderwertige Produkte. Somit ist es absolut wichtig, dass du auf die Qualität der Produkte achtest.