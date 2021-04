Für MitarbeiterInnen im Tourismus

Türkei will sicheren Tourismus garantieren.

Im März hat die Türkei mit der flächendeckenden Impfung der MitarbeiterInnen im Tourismus begonnen, derzeit läuft das Programm auf Hochtouren.

Priorisiert werden dabei Angestellte von Fluggesellschaften, Flughäfen, touristischen Unterkünften, Reisebüros sowie auch Reiseleiter. Die Impfung des gesamten Tourismuspersonals in der Türkei soll vor Beginn der Sommersaison 2021 abgeschlossen sein.

© oe24 ×

Die Impfkampagne soll aber nicht die Gesundheit und die Sicherheit innerhalb der Tourismusbranche gewährleisten, sondern auch bei der Bevölkerung der jeweiligen Tourismusregionen. So will die Türkei internationale Gäste in der kommenden Sommersaison wieder sicher willkommen heißen. Unterstützend zur Impfkampagne läuft das Zertifizierungsprogramm „Sicherer Tourismus“, welches eines der global ersten Beispiele in diesem Bereich ist. Das Land hat dieses Programm zuletzt weiter ausgebaut und für Beherbergungsbetriebe mit 30 oder mehr Zimmern zur Pflicht gemacht. Bis dato wurden bereits mehr als 8.000 Einrichtungen zertifiziert.

© 2020 Türkiye ×

