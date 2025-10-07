Bosch-Schnäppchenalarm bei Amazon: Werkzeuge, Gartenhelfer & mehr mit bis zu 50 Prozent Rabatt!

Der Prime Day 2025 bringt die Preise zum Wackeln – und Bosch ist mittendrin! Von Akkuschrauber bis Laubbläser: Diese Power-Tools sind jetzt so günstig wie selten zuvor. Wer hier nicht zuschlägt, verpasst echte Bestpreise.

Prime Day 2025: Bosch dreht auf – Mega-Rabatte auf Werkzeug, Garten und Co.

Am 7. und 8. Oktober läuft bei Amazon wieder das große Shopping-Feuerwerk – und Bosch liefert die Funken! Ob Heimwerker oder Gartenprofi: Die bekannten Power-Geräte sind jetzt zum Teil um fast die Hälfte reduziert.

Hier kommen die heißesten Deals aus dem Bosch-Sortiment – mit echten Tiefstpreisen, die sich sehen lassen können!

Bosch EasyPump: Mini-Kompressor mit maximaler Power

Klein, handlich, zuverlässig – die Bosch EasyPump ist der ideale Begleiter, wenn’s mal schnell gehen muss. Egal ob Autoreifen, Fahrrad, Fußball oder Luftmatratze – die smarte Pumpe bringt alles in Sekunden auf Druck. Das LED-Display zeigt den exakten Luftdruck an, die Autostop-Funktion schaltet automatisch ab, sobald der gewünschte Wert erreicht ist. Praktisch: Das Gerät lässt sich per USB-C laden und passt in jede Tasche. Und das Highlight? Am Prime Day kostet sie nur 39,99 statt 77,69 Euro – günstiger war sie bei Amazon im gesamten letzten Jahr nicht!

Highlights:

Luftdruck bis 10,3 bar / 150 PSI

LED-Licht und Digital-Display

Über USB-C wiederaufladbar

Autostop-Funktion für exakte Ergebnisse

Prime-Day-Preis: 39,99 € (48 % Rabatt)

Bosch elektrische Fahrradpumpe/Luftpumpe/Mini Kompressor EasyPump – für 39,99 statt 77,69 Euro bei Amazon* © Bosch / Werbung

Bosch Truvo Ortungsgerät: Einfach scannen statt ins Blaue bohren

Nie wieder blind in die Wand bohren! Bosch Truvo erkennt zuverlässig stromführende Leitungen und Metallobjekte – mit nur einem Knopfdruck. Ein akustisches Signal warnt, bevor es gefährlich wird. Ideal für Renovierungen, Regalmontagen oder den spontanen Heimwerker-Einsatz am Wochenende. Und das Beste: Für 34,99 statt 56,99 Euro ist das praktsiche Gerät aktuell auf Jahrestiefstpreis – so günstig gab’s den Wandscanner bei Amazon im ganzen letzten Jahr nicht!

Highlights:



Erkennt Stromkabel und Metallobjekte bis 7 cm Tiefe

Ein-Knopf-Bedienung, intuitive Anzeige

Kompaktes Format für jede Werkzeugtasche

Ideal für Renovierung und Handwerker-Projekte

Prime-Day-Preis: 34,99 € (38 % Rabatt)

Bosch Ortungsgerät Truvo der 2. Generation – für 34,99 statt 56,99 Euro bei Amazon* © Bosch / Werbung

Bosch UniversalImpact 800: Die Schlagbohrmaschine für alle Fälle

Mehr Power, weniger Aufwand – die Bosch UniversalImpact 800 zeigt, was echte Schlagkraft bedeutet. Mit ihren 800 Watt bohrt sie sich mühelos durch Holz, Stahl und Beton. Das ergonomische Design sorgt für festen Halt, während die elektronische Drehzahlregelung Präzision garantiert. So bleibt die volle Kontrolle auch bei härteren Materialien erhalten. Zum Prime Day 2025 fällt der Preis auf 62,99 statt 124,99 Euro – ein echtes Schnäppchen für alle, die zuhause gern anpacken.

Highlights:



800 W Leistung, Drehzahlregelung

Robustes Schlagwerk für harte Materialien

Kompakter Transportkoffer inklusive

Ergonomisches Design mit Softgrip

Prime-Day-Preis: 62,99 € (49 % Rabatt)

Bosch Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800 – für 62,99 statt 124,99 Euro bei Amazon* © Bosch / Werbung

Bosch EasyChain: Mini-Kettensäge mit Biss

Klein, leicht und erstaunlich stark: Die Bosch EasyChain ist perfekt, wenn im Garten Holz zugeschnitten oder Brennholz vorbereitet werden muss. Mit fast sieben Metern pro Sekunde Kettengeschwindigkeit arbeitet sie sich sauber durch Äste und Balken. Dank Akku-Betrieb entfällt das Kabelchaos – einfach einschalten und loslegen. Im Set sind Akku und Ladegerät direkt dabei. Und der Preis? 113,99 statt 219,99 Euro – satte 48 Prozent günstiger als regulär. Das gab’s dieses Jahr noch nicht!

Highlights:



Kettengeschwindigkeit: 6,95 m/s

18 V Systemakku inklusive (2,5 Ah)

Für Holzarbeiten im Garten und Haushalt

Kompaktes, leichtes Design

Prime-Day-Preis: 113,99 € (48 % Rabatt)

Bosch kompakte Mini-Kettensäge EasyChain – für 113,99 statt 219,99 Euro bei Amazon* © Bosch / Werbung

Bosch AdvancedLeafBlower Akku-Laubbläser: Laub adé mit Vollgas

Wenn der Herbst kommt, kommt auch das Laub – und genau da legt der Bosch AdvancedLeafBlower los. Der kräftige Akku-Bläser pustet selbst nasse Blätter und hartnäckigen Schmutz vom Weg, bleibt dabei aber angenehm leise. Das ergonomische Design schont Rücken und Schultern, ideal für größere Grundstücke. Und die Ersparnis? 94,99 statt 169,99 Euro – über 40 Prozent weniger! Damit ist der Testsieger bei Amazon so günstig wie noch nie in diesem Jahr.

Highlights:



Testnote „Sehr gut“ im Magazin „Selbst ist der Mann“

36 V System (ohne Akku)

Ergonomisch und leise im Betrieb

Für große Flächen und nasses Laub

Prime-Day-Preis: 94,99 € (44 % Rabatt)

Bosch Akku-Laubbläser AdvancedLeafBlower – für 94,99 statt 169,99 Euro bei Amazon* © Bosch / Werbung

Bosch EasyDrill Akku-Schrauber: Der Allrounder fürs ganze Haus

Ob Möbelaufbau, Wandmontage oder Feinarbeiten – der Bosch EasyDrill ist immer einsatzbereit. Der Akku-Schrauber überzeugt durch hohe Drehmomentkraft und eine präzise Steuerung, die Bohrlöcher und Schrauben exakt sitzen lässt. Im Set sind Akku, Ladegerät und Koffer enthalten – ideal für alle, die direkt loslegen wollen. Und jetzt gibt’s das Ganze für nur 62,99 statt 105,99 Euro – ein Preis, bei dem Heimwerker-Herzen schneller schlagen!

Highlights:



18 V Systemakku (2,0 Ah) inklusive

Drehmoment bis 40 Nm

Zwei-Gang-Getriebe, LED-Arbeitslicht

Mit Transportkoffer

Prime-Day-Preis: 62,99 € (40 % Rabatt)

Bosch Akkuschrauber EasyDrill – für 62,99 statt 105,99 Euro bei Amazon* © Bosch / Werbung

Bosch AdvancedVac Nass- und Trocken-Sauger: Saugt alles

Einmal eingeschaltet, bleibt kein Staubkorn mehr übrig: Der Bosch AdvancedVac 20 ist der kräftige Allround-Sauger für Werkstatt, Garage oder Keller. Er bewältigt trockenen Schmutz ebenso souverän wie Flüssigkeiten. Besonders praktisch: Er kann auch pusten – perfekt zum Trocknen oder Reinigen schwer erreichbarer Ecken. Zum Prime Day sinkt der Preis auf 88,99 statt 165,99 Euro, also fast die Hälfte – besser wird’s so schnell nicht wieder!

Highlights:



1.200 W Leistung, 20 l Behälter

Nass- und Trockenbetrieb

Anschluss für Elektrowerkzeuge

Blasfunktion inklusive

Prime-Day-Preis: 88,99 € (46 % Rabatt)

Bosch Nass- und Trocken-Staubsauger – für 88,99 statt 165,99 Euro bei Amazon* © Bosch / Werbung

Bosch GlassVAC Akku-Fenstersauger: Fenster putzen leicht gemacht

Glasklare Sicht ohne Streifen: Der Bosch GlassVAC ist die Lösung für Fenster, Spiegel und Duschkabinen. Der handliche Fenstersauger entfernt Wassertropfen und Schmutz im Handumdrehen – ganz ohne Nachwischen. Dank Akkubetrieb ist er flexibel einsetzbar und schafft mit einer Ladung rund 35 Fenster. Und am Prime Day? Nur 46,99 statt 84,99 Euro – 44 Prozent günstiger und fast am Jahrestiefstpreis!

Highlights:



Laufzeit: ca. 35 Fenster pro Akkuladung

Kompakt und leicht (nur 700 g)

Für Glas, Fliesen, Spiegel

Akku und Ladegerät inklusive

Prime-Day-Preis: 46,99 € (44 % Rabatt)

Bosch Akku-Fenstersauger GlassVAC – für 46,99 statt 84,99 Euro bei Amazon* © Bosch / Werbung

Bosch EasyPrune Akku-Gartenschere: Schneidet, was das Zeug hält

Wer im Garten gerne Hand anlegt, wird die Bosch EasyPrune lieben. Die elektrische Gartenschere erledigt selbst dickere Äste ohne Anstrengung. Der integrierte Akku hält bis zu 450 Schnitte pro Ladung durch – perfekt für den Rückschnitt oder den Baumschnitt im Frühjahr. Per Micro-USB ist sie schnell wieder aufgeladen und jederzeit einsatzbereit. Und mit 60,99 statt 109,99 Euro liegt sie bei Amazon aktuell auf Jahrestiefstpreis-Niveau – ein starker Deal für grüne Daumen!

Highlights:



Integrierter 3,6 V Akku

Bis zu 450 Schnitte pro Ladung

Aufladbar per Micro-USB

Für Äste bis 25 mm

Prime-Day-Preis: 60,99 € (44 % Rabatt)

Bosch Akku-Gartenschere EasyPrune – für 60,99 statt 109,99 Euro bei Amazon* © Bosch / Werbung

