Das Netflix für Zeitschriften: 3 Monate Readly gratis sichern

Lesestoff satt – und das völlig kostenlos: Readly eröffnet Lesern die Tür zu mehr als 8.000 Magazinen und Zeitungen aus aller Welt. Exklusiv für oe24-Leser gibt es jetzt ein einmaliges Kennenlernangebot: drei Monate unbegrenztes Schmökern für null Euro.

Was ist Readly?

Readly ist eine digitale Magazin- und Zeitungs-Flatrate – quasi das Netflix für Zeitschriften. Nutzer erhalten uneingeschränkten Zugriff auf tausende aktuelle und ältere Ausgaben, die jederzeit online oder offline gelesen werden können.

Egal ob Programmzeitschrift, Lifestyle-, Wissens- oder Sportmagazin oder spannende Spezialtitel wie Reiten, Tauchen oder Technik – die Auswahl bei Readly ist riesig. Wer unbegrenzten Zugriff möchte, zahlt dafür normalerweise 14,99 Euro im Monat. Mit dem oe24-Deal entfallen diese Kosten für volle drei Monate – die perfekte Gelegenheit, das gesamte Angebot komplett risikofrei auszuprobieren.

Wichtig: Die Gratis-Aktion endet am 14. September!

Exklusives Kennenlernangebot: Drei Monate Readly für 0 Euro

Unendliches Lesefutter, drei Monate gratis: Besser kann man kaum testen, ob Readly zu den eigenen Lesegewohnheiten passt. Nach Ablauf der kostenlosen Phase läuft das Abo zwar zum regulären Preis weiter – wer nicht verlängern möchte, kann aber jederzeit mit wenigen Klicks kündigen.

Die Deal-Highlights im Überblick:

3 Monate unbegrenzter Zugriff auf Readly gratis (danach 14,99 Euro pro Monat)

auf Readly (danach 14,99 Euro pro Monat) Jederzeit kündbar , keine Mindestlaufzeit

, keine Mindestlaufzeit Über 8.000 Magazine und Zeitungen in 35 Kategorien

Zugriff auf aktuelle und ältere Ausgaben

Downloadfunktion zum Offline-Lesen

zum Offline-Lesen Bequem per App am Smartphone oder Tablet verfügbar

Darum lohnt sich das oe24-Angebot:

Riesige Vielfalt: Von Nachrichten, Politik, Mode und Gesundheit bis hin zu Auto, Technik oder Kulinarik – für jedes Interesse ist etwas dabei

Von Nachrichten, Politik, Mode und Gesundheit bis hin zu Auto, Technik oder Kulinarik – für jedes Interesse ist etwas dabei Sofort verfügbar : Viele Hefte sind bereits am Erscheinungstag online, teils sogar früher als im Handel

: Viele Hefte sind bereits am Erscheinungstag online, teils sogar früher als im Handel Offline-Modus: auch ohne Internetverbindung dank Download-Funktion – ideal für Urlaube oder unterwegs

auch ohne Internetverbindung dank Download-Funktion – ideal für Urlaube oder unterwegs Nachhaltig: Digitales Lesen spart Papier und reduziert den ökologischen Fußabdruck

Digitales Lesen spart Papier und reduziert den ökologischen Fußabdruck Ohne Risiko: kostenlose Testphase, jederzeit kündbar

Zu den bekannten Titeln im Sortiment zählen unter anderem:

Auto Motor & Sport

Men’s Health

Focus

Bunte

Sport Bild

Welt der Wunder

Computer Bild

Bravo

Mac Life

Connect

So is(s)t Italien

Promobil

Outdoor

Euro

Spektrum

Elle

… und viele weitere

Fazit: Mit Readly kostenlosen Lesespaß erleben

Die Bandbreite reicht von großen Nachrichtenmagazinen über Lifestyle- und Sporttitel bis zu Nischenpublikationen, die man sonst kaum findet. So können Leser Neues entdecken, Lieblingsmagazine jederzeit abrufen und das persönliche Leseerlebnis flexibel variieren. Aktuell haben oe24-Nutzer die Chance, das gesamte Angebot drei Monate lang völlig kostenlos zu nutzen – ohne Risiko und ohne versteckte Kosten.

