Heißluftfritteuse für 60 Euro: Heißes Angebot für Pommes-Liebhaber!

Knusprige Pommes, Ofengemüse oder saftige Hähnchenschenkel: Mit einem Airfryer sind zahlreiche Leckereien fettarm und schnell zubereitet. Ein gutes Modell muss nicht teuer sein, wie dieser aktuelle Deal zeigt.

Heißluftfritteusen sind längst mehr als nur ein Trend – sie sind eine gesunde und energiesparende Alternative zur klassischen Fritteuse. Mit der Steinborg SB-3150 beispielsweise lassen sich Pommes, Nuggets oder Gemüse mit bis zu 80 Prozent weniger Fett zubereiten. Bei Ebay bekommen Sie das Gerät derzeit für knappe 60 Euro – das ist deutlich günstiger als bei anderen Händlern. Wir verraten, wer hier zugreifen sollte.

Heißluftfritteuse im Angebot: Hier gibt es sie zum Sparpreis

Preis-Check: Die Steinborg SB-3150* kostet bei Ebay gerade 59,90 Euro. Ein Preisvergleich bei geizhals.at zeigt: Das ist ein echtes Schnäppchen! Günstiger geht es nirgendwo, bei Amazon beispielsweise kostet das gleiche Modell nämlich über 99 Euro. Bei dieser Ersparnis fallen selbst die Versandkosten aus Deutschland kaum ins Gewicht.

Preis bei Ebay: 59,90 Euro + 4,90 Euro Versand aus Deutschland

59,90 Euro + 4,90 Euro Versand aus Deutschland Technische Details: 1.700 Watt, 60 bis 200 Grad Celsius, 60-Minuten-Timer, zwölf Automatikprogramme, mit Sichtfenster

1.700 Watt, 60 bis 200 Grad Celsius, 60-Minuten-Timer, zwölf Automatikprogramme, mit Sichtfenster Maße: 28 x 34 x 36 Zentimeter

Was kann die Heißluftfritteuse von Steinborg?

Der Airfryer im Angebot bietet ein Fassungsvermögen von acht Litern, eine Leistung von 1.700 Watt und einen Temperaturbereich von 60 bis 200 Grad Celsius. Über das digitale Bedienfeld stellen Sie Temperatur und Dauer automatisch ein oder wählen eins der zwölf voreingestellten Programme. Damit ist sie groß genug für Familienportionen und vielseitig einsetzbar – von Pommes über Hähnchenschenkel bis hin zu Gemüsechips.

Für wen ist die Steinborg SB-3150 geeignet?

Familien: Dank des großen Korbs können mehrere Portionen gleichzeitig zubereitet werden.

Gesundheitsbewusste Genießer: knusprig frittieren mit deutlich weniger Öl.

Sparfüchse: deutlich günstiger als bei anderen Händlern und energieeffizienter als Backofen oder klassische Fritteuse.

Alternative: Russel Hobbs SatisFry XXL bei Amazon

Ein ähnliches Gerät bietet Amazon für knapp 71 Euro an: Die Russell Hobbs SatisFry XXL* kommt ebenfalls mit einem Acht-Liter-Frittierkorb und bietet zehn Automatikprogramme. Für alles Weitere lassen sich Timer und Temperatur natürlich individuell einstellen. Ein echter Kundenliebling: Bei Amazon erreicht das Modell durchschnittlich 4,6 von fünf Sternen nach über 7.500 Bewertungen.

Technische Details: 1.800 Watt, bis 220 Grad Celsius, Timer, zehn Automatikprogramme

1.800 Watt, bis 220 Grad Celsius, Timer, zehn Automatikprogramme Maße: 30 x 30 x 31 Zentimeter

Mit einem Gesamtpreis von knapp 65 Euro ist die Steinborg SB-3150 Heißluftfritteuse allerdings noch etwas günstiger – ein starkes Angebot. Wer schon länger überlegt, auf eine Heißluftfritteuse umzusteigen oder ein Zweitgerät sucht, sollte hier zugreifen.

