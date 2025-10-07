Knusprig günstig: Heißluftfritteusen am Prime Day im Mega-Sale

Fettarm frittiert, fett gespart – Prime-Day-Deals bei Heißluftfritteusen. Am 7. und 8. Oktober ist wieder Amazon Prime Day – und Heißluftfritteusen gehören zu den absoluten Top-Deals. Marken wie Ninja, Philips oder Cosori sind drastisch reduziert und versprechen Genuss zum kleinen Preis.

Der Prime Day 2025 läuft – und die Rabatte sind heißer als jede Fritteuse! Vor allem im Bereich der Airfryer gibt es in diesem Jahr besonders spannende Angebote. Ob Doppelkammer, XXL-Fassungsvermögen oder platzsparendes Design: Wer schon länger überlegt, eine Heißluftfritteuse zu kaufen, hat jetzt die perfekte Gelegenheit.

Heißluftfritteusen – Bestseller am Prime Day 2025

Fettarmes Frittieren liegt im Trend – und kaum ein Küchengerät ist so gefragt wie die Heißluftfritteuse. Am Prime Day 2025 locken Amazon-Deals mit Bestpreisen, die man sonst kaum findet. Hier die spannendsten Modelle im Überblick:

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse

Die Ninja Foodi MAX Dual Zone ist ein echter Allrounder. Zwei getrennte Fächer ermöglichen es, unterschiedliche Speisen gleichzeitig zuzubereiten – perfekt für Familien oder wenn es mal schnell gehen muss. Mit 9,5 Litern Fassungsvermögen passt hier richtig viel rein.

Füllmenge: 9,5 Liter

Leistung: 2.470 Watt

2 separate Frittierfächer

6 Kochfunktionen

Maße: 27 x 41,5 x 32,5 cm

Preis: 149,99 statt 239,99 € (37 % Rabatt)

Deal-Check: Am Prime Day für nur 149,99 statt 239,99 Euro und damit sogar günstiger als der bisherige Jahrestiefstpreis bei Amazon. Ein echtes Schnäppchen!

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse – für 149,99 statt 239,99 Euro bei Amazon* © Ninja / Werbung

Ninja Double Stack XL Heißluftfritteuse

Wer Platz sparen möchte, greift zum Ninja Double Stack XL. Zwei übereinanderliegende Schubladen bringen ebenfalls ein XXL-Fassungsvermögen, aber im schlanken, vertikalen Design. Ideal für Küchen mit wenig Stellfläche.

Füllmenge: 9,5 Liter

Vertikales Doppelschubladen-Design

6 Kochfunktionen

4 Kochstufen

Inklusive Zange

Preis: 169,99 statt 269,99 € (37 % Rabatt)

Ninja Double Stack XL Heißluftfritteuse – für 169,99 statt 269,99 Euro bei Amazon* © Ninja / Werbung

Deal-Check: Am Prime Day für 169,99 statt 269,99 Euro und damit tiefster Preis des Jahres bisher. Heißer als Pommes aus der Fritteuse!

Philips Airfryer Dual Basket 3000 Series

Mit dem Philips Dual Basket lassen sich gleich zwei Gerichte parallel zubereiten. Die RapidAir-Technologie sorgt dabei für knusprige Ergebnisse, laut Hersteller sogar mit bis zu 90 Prozent weniger Fett. Praktisch: Mit der HomeID-App gibt’s direkt Rezepte aufs Handy.

Füllmenge: 9 Liter

2 separate Körbe

RapidAir Plus Technologie

Bis zu 90 % weniger Fett

Energieeffizient, inkl. App-Anbindung

Preis: 139,99 statt 199,99 € (30 % Rabatt)

Philips Airfryer Dual Basket 3000 Series – für 139,99 statt 199,99 Euro bei Amazon* © Philips / Werbung

Deal-Check: Am Prime Day für 139,99 statt 199,99 Euro – günstiger war das Modell 2025 nur einmal (133 Euro). Aktuell top Preis-Leistung.

Cosori Turboblaze Airfryer XXL

Die Cosori Turboblaze punktet mit leisem DC-Motor, variabler Geschwindigkeit und gleich neun Kochfunktionen. Von Backen bis Dehydrieren ist alles drin – perfekt für alle, die mehr als nur Pommes wollen.

Füllmenge: 6 Liter

9-in-1 Funktionen

Leiser DC-Motor (5 Stufen)

Bis zu 64 % energiesparend

87 Rezepte inklusive

Preis: 99,99 statt 139,99 € (28 % Rabatt)

Cosori Turboblaze Airfryer – für 99,99 statt 139,99 Euro bei Amazon* © Cosori / Werbung

Deal-Check: Am Prime Day für 99,99 statt 139,99 Euro und damit Bestpreis und absolute Empfehlung.

Tefal Dual Easy Fry Heißluftfritteuse

Mit zwei Körben, energiesparendem Betrieb und einem XXL-Volumen ist die Tefal Dual Easy Fry perfekt für Familien. Besonders praktisch: Viele Teile sind spülmaschinenfest – kein Stress nach dem Kochen.

Füllmenge: 8,3 Liter

Zwei Körbe, spülmaschinenfest

7-in-1 Funktionen

Für 6-8 Portionen geeignet

Preis: 119,99 statt 164,99 € (27 % Rabatt)

Tefal Dual Easy Fry Heißluftfritteuse – für 119,99 statt 164,99 Euro bei Amazon* © Tefal / Werbung

Deal-Check: Am Prime Day für 119,99 statt 164,99 Euro und damit bester Preis des Jahres bei Amazon – wer zuschlagen will, hat jetzt die Chance.

Prime Day 2025 – so funktioniert’s

Der Amazon Prime Day 2025 läuft vom 7. bis 8. Oktober und bietet exklusive Deals für Prime-Mitglieder. Mitmachen kann nur, wer ein Prime-Abo hat – der erste Monat ist kostenlos. Danach kostet die Mitgliedschaft 8,99 Euro pro Monat.

Die Vorteile:

Zugriff auf alle Prime-Day-Deals

Gratisversand bei Amazon

Prime Video und Amazon Music inklusive

Früherer Zugang zu Blitzangeboten

Fazit: Heißluftfritteusen am Prime Day

Knusprige Pommes, saftige Chicken Wings oder frische Brötchen: Mit einer Heißluftfritteuse gelingt das alles mit weniger Fett – und am Prime Day 2025 auch noch zum Bestpreis. Ob Ninja, Philips oder Cosori: Wer sparen will, sollte jetzt schnell zuschlagen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.