Mega-Angebot: Dieser Nass- & Trockensauger gilt gerade als Geheimtipp

Wer aktuell nach einer modernen Reinigungslösung für den Haushalt sucht, dürfte am DREAME H12 Pro Ultra kaum vorbeikommen.

Der smarte Nass- und Trockensauger gehört derzeit zu den beliebtesten Geräten auf Amazon und wird dort aktuell mit satten 40 Prozent Rabatt angeboten. Besonders spannend: Der Sauger reinigt nicht nur Böden gründlich, sondern übernimmt auch viele Wartungsarbeiten automatisch selbst.

Mit einer starken Saugkraft von 16.000 Pa entfernt der DREAME H12 Pro Ultra Staub, Schmutz, Flüssigkeiten und Tierhaare in einem einzigen Arbeitsgang. Gerade in Haushalten mit Kindern, Haustieren oder viel Laufverkehr kann das den Alltag deutlich erleichtern. Viele Nutzer feiern vor allem, dass Saugen und Wischen gleichzeitig möglich sind – ohne ständig den Boden mehrfach bearbeiten zu müssen.

DREAME H12 Pro Ultra Nass- und Trockensauger, Bürstenreinigung 60 °C © Amazon

Selbstreinigung mit Heißwasser und Heißluft

Ein echtes Highlight ist die intelligente Selbstreinigung. Nach dem Einsatz wird die Bürste automatisch mit bis zu 60 Grad heißem Wasser gereinigt und anschließend 30 Minuten lang mit Heißluft getrocknet. Dadurch sollen Gerüche, Feuchtigkeit und Bakterien deutlich reduziert werden. Gerade bei Nasssaugern ist das ein Punkt, der oft unterschätzt wird.

Zusätzlich arbeitet im Inneren ein fester Schaber, der Haare und Schmutz direkt von der Bürste entfernt. Das bedeutet weniger Verfilzungen und deutlich weniger manuelle Reinigung.

DREAME H12 Pro Ultra Nass- und Trockensauger, Bürstenreinigung 60 °C © Amazon

Besonders praktisch im Alltag

Auch bei Ecken und Kanten zeigt sich das Gerät stark. Dank Doppel-Kantenreinigung kommt der Sauger sehr nah an Sockelleisten und Möbel heran. Viele klassische Wischsysteme lassen genau dort Schmutz zurück.

Dazu kommt eine intelligente Schmutzerkennung, die automatisch erkennt, wie stark ein Bereich verschmutzt ist und die Leistung entsprechend anpasst. Das spart Akku und sorgt gleichzeitig für eine gründliche Reinigung.

DREAME H12 Pro Ultra Nass- und Trockensauger, Bürstenreinigung 60 °C © Amazon

Warum das Amazon-Angebot gerade so gefragt ist

Der DREAME H12 Pro Ultra zählt aktuell zu den Amazon-Bestsellern im Bereich Nass-/Trockensauger und wurde bereits tausendfach bewertet. Besonders auffällig ist das starke Preis-Leistungs-Verhältnis im aktuellen Angebot.

Statt der UVP von 301,51 Euro kostet das Gerät derzeit nur 180,50 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von rund 40 Prozent. Für viele Haushalte könnte das aktuell einer der spannendsten Deals im Bereich smarter Bodenreinigung sein.

Wer schon länger mit einem modernen Nass- und Trockensauger liebäugelt, sollte sich das Angebot wohl genauer ansehen – vor allem, solange der Rabatt noch verfügbar ist.

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