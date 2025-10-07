Prime Day 2025: Amazon senkt Apple-Preise drastisch – diese Angebote lohnen sich richtig

Apple-Produkte zum Prime Day? Das gibt’s nicht alle Tage! Vom iPhone bis zum iPad purzeln aktuell die Preise – und einige Modelle sind besonders günstig zu haben. Wir zeigen die besten Deals des Shopping-Events.

Am Prime Day 2025 (7. bis 8. Oktober) dreht Amazon wieder an der Preisschraube – und diesmal trifft es auch Apple! Von den beliebten AirPods über iPads bis hin zur Apple Watch: Die Rabatte können sich sehen lassen. Gerade bei Apple sind echte Preisnachlässe selten, umso spannender sind die diesjährigen Prime-Day-Angebote.

Apple-Highlights am Prime Day: Diese Deals lohnen sich wirklich

Sie wollen ein neues iPhone, träumen vom iPad oder brauchen einfach frische AirPods? Dann ist jetzt der Moment gekommen. Wir haben uns durch die besten Apple-Angebote des Prime Day 2025 geklickt – und zeigen, wo Sie sparen können.

Apple AirTag 4er-Pack – nie wieder Schlüssel oder Koffer verlieren

Die kleinen, smarten Tracker von Apple sind der Retter in vielen Alltagssituationen. Einfach an Schlüssel, Geldbörse oder Koffer befestigen – schon wissen Sie dank „Wo ist?“-App immer, wo sich Ihre Sachen gerade befinden. Die Einrichtung ist in Sekunden erledigt, und die austauschbare Batterie hält monatelang. Perfekt für Vielreisende oder Chaoten mit Stil – und das 4er-Set ist jetzt deutlich reduziert.

Highlights:

Einfache Einrichtung über iPhone oder iPad

Funktioniert mit „Wo ist?“-Netzwerk

Austauschbare Batterie

Ideal für Gepäck, Schlüssel oder Taschen

Prime-Day-Preis: 89 statt 129 € (31 % Rabatt)

Deal-Check: Günstiger als zum Prime Day war das 4er-Set dieses Jahr kaum – und aktuell liegt der Preis sogar unter vielen anderen Händlern. Wer seine Sachen liebt, sichert sie jetzt!

Apple AirTag 4er Pack – für 89 statt 129 Euro bei Amazon*

Apple Watch SE (2. Generation) – smarte Fitness im schicken Design

Die Apple Watch SE ist der perfekte Einstieg in die Smartwatch-Welt von Apple. Sie misst Schritte, Herzfrequenz und Schlaf, erkennt Stürze und Unfälle – und sieht dabei einfach gut aus. Das Aluminiumgehäuse mit grünem Sport Loop wirkt edel und sportlich zugleich.

Highlights:



40 mm Retina-Display

Fitness-, Schlaf- und Unfallerkennung

Wasserdicht bis 50 Meter

CO₂-neutral produziert

Prime-Day-Preis: 190,58 statt 210,76 € (10 % Rabatt)

Deal-Check: Zwar kein Mega-Rabatt, aber der aktuell niedrigste Preis des Jahres bei Amazon. Wer auf ein robustes, zuverlässiges Modell ohne Pro-Aufpreis setzt, macht hier alles richtig.

Apple Watch SE (2. Generation) – für 190,58 statt 210,76 Euro bei Amazon*

Apple AirPods 4 – Sound, wie er sein sollte

Die neuen AirPods 4 sind das Must-have für Musikfans. Mit personalisiertem 3D-Audio, verbessertem H2-Chip und bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit liefern sie ein beeindruckendes Klangerlebnis – egal ob beim Pendeln, Arbeiten oder Sport. Das USB-C-Ladecase sorgt zudem für superschnelles Aufladen.

Highlights:



H2-Chip für verbesserten Klang

3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking

Schutz vor Wasser und Schweiß

Bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit

Prime-Day-Preis: 120 statt 150,52 € (20 % Rabatt)

Deal-Check: Nur wenige Euro über dem Jahrestief – und damit ein starkes Angebot. Apple-Qualität mit sattem Sound zum Sparpreis.

Apple AirPods 4 – für 120 statt 150,52 Euro bei Amazon*

Apple iPad (11", A16-Chip) – Power trifft auf Eleganz

Das iPad mit A16-Chip ist ein echter Allrounder. Ob Streaming, Arbeiten oder kreative Projekte – das brillante 11-Zoll-Liquid-Retina-Display sorgt für gestochen scharfe Bilder, während der starke Prozessor alles flüssig laufen lässt. Mit 128 Gigabyte Speicher ist auch genug Platz für Apps, Fotos und Serien.

Highlights:



11-Zoll-Liquid-Retina-Display

A16-Chip für starke Performance

12 MP Front- und Rückkamera

Touch ID und WLAN 6

Prime-Day-Preis: 341,84 statt 402,35 € (15 % Rabatt)

Deal-Check: Der Preis kratzt am Jahrestief und liegt deutlich unter vielen Konkurrenzangeboten. Ein Top-Deal für alle, die ein leistungsstarkes Tablet zum fairen Kurs suchen.

Apple iPad mit A16 Chip – für 341,84 statt 402,35 Euro bei Amazon*

Apple iPhone 16e (128 GB) – das neue Power-Phone

Das iPhone 16e bringt alles mit, was ein modernes Smartphone braucht – und ein bisschen mehr. Der A18-Chip sorgt für Tempo, die 48-MP-Kamera für gestochen scharfe Fotos und das 6,1-Zoll-Super-Retina-Display für satte Farben. Dazu kommt eine gigantische Akkulaufzeit, die locker durch den Tag bringt.

Highlights:



A18-Chip für maximale Performance

48-MP-Fusion-Kamera

6,1-Zoll-Super-Retina-XDR-Display

Entwickelt für Apple Intelligence

Prime-Day-Preis: 573,78 statt 704,87 € (19 % Rabatt)

Deal-Check: Der bisherige Jahrestiefstpreis bei Amazon lag bei knapp 558 Euro – damit ist das Prime-Day-Angebot nur minimal darüber. Für ein brandneues iPhone ist das ein echter Knaller.

Apple iPhone 16e 128 GB – für 573,78 statt 704,87 Euro bei Amazon*

Amazon Prime Day 2025 – so sichern Sie sich die Deals

Der Prime Day 2025 läuft vom 7. bis 8. Oktober und ist exklusiv für Prime-Mitglieder. Das Event zählt zu den größten Shoppingaktionen des Jahres – mit Rabatten auf Technik, Fashion, Beauty und mehr.

Das steckt dahinter:

Exklusive Deals nur für Prime-Mitglieder

Zugriff auf Prime Video, Prime Music und schnelle Lieferung

Kostenloser Versand auf viele Produkte

Monatspreis: 8,99 Euro, Jahresabo: 89,90 Euro

Kostenloser Probemonat verfügbar

Wer noch kein Prime-Abo hat, kann die Mitgliedschaft 30 Tage lang gratis testen – und so trotzdem alle Angebote mitnehmen. Für Apple-Fans ist der Prime Day jedenfalls die perfekte Gelegenheit, um Technikträume etwas günstiger wahr werden zu lassen.

