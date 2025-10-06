Prime Day Bestseller 2025: Diese Deals räumen jetzt richtig ab!

Am 7. und 8. Oktober fällt wieder der Startschuss für fette Deals: Der Amazon Prime Day 2025 liefert Schnäppchen in allen Kategorien. Besonders spannend: die Bestseller, die sich jetzt schon ganz oben in den Charts festsetzen.

Der Amazon Prime Day 2025 ist gestartet – und die ersten Bestseller zeichnen sich bereits ab. Von stylischen Küchenhelfern über smarte Alltagsbegleiter bis hin zu echten Klassikern: Diese Produkte landen derzeit besonders oft im Warenkorb. Wer hier zugreift, spart nicht nur, sondern holt sich echte Prime-Highlights nach Hause.

Diese Bestseller dominieren den Prime Day 2025

Von Handys über Fernseher und Wassersprudler bis hin zu Kaffee- und Kochsets – bei den Bestsellern des Prime Day 2025 ist für jeden Haushalt und jeden Geschmack etwas dabei. Hier sind die Favoriten:

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse: Zwei Kammern, doppelt knusprig

Die Ninja Foodi MAX Dual Zone ist der Küchentipp für alle, die gern smart kochen – und das gleich doppelt. Dank zwei separaten Frittierfächern lassen sich Hauptgericht und Beilage parallel zubereiten, ohne dass etwas anbrennt oder auskühlt. Mit 9,5 Litern Fassungsvermögen bietet sie ordentlich Platz, ideal für Familien oder Meal-Prep-Fans. Die sechs Kochfunktionen – von Frittieren über Braten bis Backen – machen sie zu einem echten Multitalent. Und das Beste: Mit 149,99 statt 239,99 Euro ist sie zum Prime Day bei Amazon so günstig wie noch nie in diesem Jahr.

Highlights:

2 unabhängige Heißluft-Frittierfächer

9,5 l Fassungsvermögen – ideal für Familien

6 Kochfunktionen für vielseitige Gerichte

2.470 W Leistung

Maße: 27 x 41,5 x 32,5 cm

Prime-Day-Preis: 149,99 statt 239,99 € (37 % Rabatt)

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse – für 149,99 statt 239,99 Euro bei Amazon* © Ninja / Werbung

De'Longhi Magnifica Evo Kaffeevollautomat: Kaffeehaus-Feeling für zuhause

Kaffeeduft am Morgen – und das ohne Barista? Kein Problem mit der De’Longhi Magnifica Evo! Der Vollautomat zaubert per Knopfdruck Espresso, Cappuccino oder klassischen Kaffee mit perfekter Crema. Dank Milchaufschäumdüse wird’s herrlich cremig – ganz wie im Lieblingscafé. Das Bedienfeld ist selbsterklärend, die Reinigung simpel, und sogar zwei Tassen gleichzeitig sind möglich. Zum Prime Day fällt der Preis auf ein echtes Rekordniveau: nur 299,99 statt 445 Euro – günstiger war die Evo dieses Jahr noch nie!

Highlights:

5 Direktwahltasten für Espresso, Kaffee & Spezialitäten

Milchaufschäumdüse für cremigen Milchschaum

Zwei-Tassen-Funktion – perfekt für Paare oder Gäste

Intuitives Bedienfeld mit LED-Anzeige

Prime-Day-Preis: 299,99 € (32 % Rabatt)

De'Longhi Magnifica Evo Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumdüse – für 299,99 statt 445 Euro bei Amazon* © De'Longhi / Werbung

SodaStream Crystal 3.0

Nie wieder Wasser schleppen: Der SodaStream Crystal 3.0 verwandelt Leitungswasser in prickelndes Sprudelwasser – und das in eleganten Glaskaraffen. Gerade in Kombination mit dem Quick-Connect-Zylinder ist er einer der gefragtesten Bestseller des Prime Day 2025.

Highlights:

Mit Quick-Connect-CO2-Zylinder

Zwei Glaskaraffen inklusive

Modernes Design in Silber/Schwarz/Titan

Spart Plastikflaschen

Höhe: 45 cm

Prime-Day-Preis: 89,99 statt 119,99 € (25 % Rabatt)

SodaStream Crystal 3.0 Wassersprudler – für 89,99 statt 119,99 Euro bei Amazon* © SodaStream / Werbung

Dreame L10s Ultra Gen 2: Premium-Saugroboter mit Köpfchen

Saugen und Wischen? Macht jetzt der Dreame L10s Ultra Gen 2, die Luxusvariante unter den Saugrobotern: 10.000 Pa Saugkraft, selbstreinigende Wischpads und eine clevere Basisstation, die alles automatisch erledigt. Teppiche erkennt er von allein, Möbel umkurvt er elegant – und selbst Tierhaare sind laut Hersteller kein Problem. Mit 401 statt 499 Euro liegt der Preis nicht nur klar unter dem UVP, sondern sogar unter dem bisherigen Jahrestiefstpreis bei Amazon. Ein smarter Deal für alle, die’s gerne sauber haben, ohne einen Finger zu rühren.

Highlights:

10.000 Pa Saugkraft

Vollautomatische Basisstation – leert, reinigt und trocknet

Haustiermodus für Tierhaare und Krümel

Präzise Teppichreinigung und Hinderniserkennung

Prime-Day-Preis: 401 € (19 % Rabatt)

Dreame L10s Ultra Gen 2 Saugroboter mit Wischfunktion – für 401 statt 499 Euro bei Amazon* © Dreame / Werbung

Apple iPhone 16e

Das brandneue iPhone 16e bringt Power satt: Der A18-Chip sorgt für blitzschnelle Performance, die 48-Megapixel-Kamera liefert gestochen scharfe Bilder, und das brillante Super Retina XDR Display lässt jedes Detail leuchten. Dank Apple Intelligence läuft alles noch smarter – vom Fotosortieren bis zum Texten. Zum Prime Day fällt der Preis auf 569 statt 699 Euro – das ist fast Jahrestiefstpreis und ein echtes Highlight für alle, die auf das neueste iPhone schielen.

Highlights:

6,1″ Super Retina XDR Display

A18 Chip mit Apple Intelligence-Unterstützung

48 MP Fusion-Kamera für brillante Fotos

Lange Batterielaufzeit

Prime-Day-Preis: 569 € (18 % Rabatt)

Apple iPhone 16e 128 GB – für 569 statt 699 Euro bei Amazon* © Apple / Werbung

Samsung Galaxy Tab A9+: Starkes Tablet zum kleinen Preis

Ob Streaming, Online-Shopping oder E-Mails – das Samsung Galaxy Tab A9+ ist ein Allrounder mit großem Display und sattem 3D-Sound. Es läuft flüssig, hat ordentlich Speicher und ist dank 3 Jahren Herstellergarantie besonders langlebig. Zum Prime Day gibt’s das Gerät für 149 statt 217 Euro – und damit zum niedrigsten Preis des Jahres bei Amazon.

Highlights:

11″ Display mit kräftigen Farben

Dolby Atmos 3D-Sound für Filme und Musik

64 GB Speicher, erweiterbar

Simlockfrei, inkl. 3 Jahre Herstellergarantie

Prime-Day-Preis: 149 € (31 % Rabatt)

Samsung Galaxy Tab A9+ – für 149 statt 217 Euro bei Amazon* © Samsung / Werbung

HP 17,3 Zoll Laptop: Allrounder mit starkem Innenleben

Großes Display, flottes Arbeiten, starker Speicher – der HP Laptop mit 17,3 Zoll ist der ideale Begleiter fürs Büro, Studium oder Sofa. Mit AMD Ryzen 3 Prozessor, acht Gigabyte RAM und 512 Gigabyte SSD läuft alles flüssig, von Videocalls bis Netflix. Zum Prime Day sinkt der Preis auf 379 statt 549 Euro – so günstig war er 2025 noch nie.

Highlights:

17,3″ FHD Display

AMD Ryzen 3 7320U Prozessor

8 GB DDR5 RAM, 512 GB SSD

Windows 11 & AMD Radeon Grafik

Prime-Day-Preis: 379 € (30 % Rabatt)

HP Laptop mit 17,3" FHD Display – für 379 statt 549 Euro bei Amazon* © HP / Werbung

LG TV: Kinoerlebnis zum Prime-Day-Preis

Mit dem LG OLED65B59LA zieht echtes Heimkino ein! Das 65-Zoll-Display liefert dank 4K OLED-Technik und 120 Hertz optimale Bilder, während der α8 Gen2 Prozessor für satte Farben sorgt. Ob Netflix, Gaming oder Fußball – dieser TV bringt Kino-Feeling ins Wohnzimmer. Zum Prime Day sinkt der Preis auf unglaubliche 1.199 statt 2.799 Euro – ein XXL-Deal mit Rekordrabatt.

Highlights:

65″ 4K OLED Display (165 cm)

α8 Gen2 4K AI Prozessor für brillante Bilder

120 Hz Bildwiederholrate

webOS 25 mit Streaming-Apps

Prime-Day-Preis: 1.199 € (57 % Rabatt)

LG OLED TV 65 Zoll – für 1.199 statt 2.799 Euro bei Amazon* © LG / Werbung

Philips Sonicare 3100: Sanft, smart und supergünstig

Diese Zahnbürste sorgt für ein Lächeln mit Strahlkraft! Die Philips Sonicare 3100 reinigt mit Schalltechnologie besonders gründlich, ohne das Zahnfleisch zu stressen. Der integrierte Timer achtet auf die ideale Putzzeit, und bei zu viel Druck warnt die Bürste automatisch. Perfekt für unterwegs: das praktische Reiseetui. Zum Prime Day kostet das Modell nur 36,99 statt 69,99 Euro – und liegt damit exakt auf Jahrestiefstpreis.

Highlights:

Sanfte Schalltechnologie mit 31.000 Bürstenbewegungen/Min.

Andruckkontrolle und 2-Minuten-Timer

360°-Reiseetui inklusive

Prime-Day-Preis: 36,99 € (47 % Rabatt)

Philips Sonicare 3100 elektrische Zahnbürste – für 36,99 statt 69,99 Euro bei Amazon* © Philips / Werbung

Philips Multigroom 7000: Alles-Trimmer für Bart, Kopf und Körper

Ob Drei-Tage-Bart, Frisur oder Konturen – der Philips Multigroom 7000 kann alles. Mit 21 Längeneinstellungen und Titan-Klingen sorgt er für präzises Styling von Kopf bis Fuß. Der Akku hält ewig, und nach dem Trimmen lassen sich alle Aufsätze einfach abspülen. Zum Prime Day sinkt der Preis auf 47,99 statt 74,99 Euro – ein top Deal für gepflegte Typen.

Highlights:

14-in-1 Multigroom-Trimmer

21 Längeneinstellungen (0,5-16 mm)

Hochwertige Titan-Klingen

Abwaschbare Aufsätze

Prime-Day-Preis: 47,99 € (36 % Rabatt)

Philips Multigroom Series 7000 – für 47,99 statt 74,99 Euro bei Amazon* © Philips / Werbung

COSORI Turbo Tower Pro Airfryer: Knuspergenuss im Doppelpack

Wenn’s knusprig, aber fettarm sein soll: Die COSORI Turbo Tower Pro mit zwei Kammern und Keramikbeschichtung ist die perfekte Lösung. Dank DualBlaze-Technologie gart sie Pommes, Gemüse und Co. gleichmäßig und schnell. Und dazu arbeitet das Gerät besonders leise und effizient. Der Prime-Day-Preis von 219,99 statt 319,99 Euro liegt deutlich unter dem bisherigen Tiefststand bei Amazon.

Highlights:

2 Kammern mit 10,8 l Gesamtvolumen

Keramikbeschichtung statt Teflon

Automatische Luftstrom-Regulierung

DualBlaze-Technologie für gleichmäßiges Frittieren

Prime-Day-Preis: 219,99 € (31 % Rabatt)

COSORI Turbo Tower Pro Airfryer – für 219,99 statt 319,99 Euro bei Amazon* © COSORI / Werbung

LEVOIT Luftreiniger: Saubere Luft für Ihr Zuhause

Mehr Frische in der Luft gefällig? Der LEVOIT Air Purifier filtert zuverlässig Pollen, Staub, Rauch und Tierhaare – ideal für Allergiker oder Haushalte mit Haustieren. Mit seiner Luftqualitätsanzeige und dem besonders leisen Schlafmodus sorgt er Tag und Nacht für Wohlfühlklima. Zum Prime Day ist er für 119,99 statt 149,99 Euro erhältlich – günstiger als je zuvor.

Highlights:

HEPA-Filter gegen Schimmel, Staub und Tierhaare

Für Räume bis 50 m²

Automodus und Luftqualitätsanzeige

Leiser Schlafmodus mit 22 dB

Prime-Day-Preis: 119,99 € (20 % Rabatt)

LEVOIT Luftreiniger mit HEPA Luftfilter – für 119,99 statt 149,99 Euro bei Amazon* © LEVOIT / Werbung

Bosch EasyPump Mini-Kompressor: Klein, stark, praktisch

Nie wieder platte Reifen oder schlaffe Fußbälle! Die Bosch EasyPump ist kompakt, leistungsstark und immer griffbereit. Dank Akku und Display lässt sich der gewünschte Druck punktgenau einstellen – Autostopp inklusive. Zum Prime Day fällt der Preis auf 39,99 statt 77,69 Euro – so günstig war der Mini-Kompressor das ganze Jahr über nicht!

Highlights:

3,0 Ah Akku, 3,6 V Leistung

Autostop-Funktion bei Zielwert

150 PSI / 10,3 bar

Integrierte LED Leuchte

Prime-Day-Preis: 39,99 € (48 % Rabatt)

Bosch elektrische Fahrradpumpe – für 39,99 statt 77,69 Euro bei Amazon* © Bosch / Werbung

Bosch AdvancedVac 20: Saugt alles – nass wie trocken

Ein echter Allrounder für Werkstatt, Garage oder Keller: Der Bosch AdvancedVac 20 saugt Staub, Holzspäne oder Flüssigkeiten mit 1.200 Watt Power. Praktisch: Dank Blasfunktion wird selbst Laub im Handumdrehen weggeblasen. Prime-Day-Preis: 88,99 statt 165,99 Euro – und damit bei Amazon deutlich unter Jahrestiefstpreis.

Highlights:

1.200 W Leistung, 20 L Tank

Ideal für Werkstatt, Auto & Keller

Blasfunktion inklusive

Steckdosenadapter für Elektrogeräte

Prime-Day-Preis: 88,99 € (46 % Rabatt)

Bosch Nass- und Trocken Staubsauger – für 88,99 statt 165,99 Euro bei Amazon* © Bosch / Werbung

Einhell Laubbläser: Profi-Power für Herbstlaub

Jetzt wird’s windig: Der Einhell GP-LB 36/210 Li E-Solo pfeift mit bis zu 816 m³/h Blasleistung jedes Blatt vom Hof. Der Turbomodus sorgt für Extrapower, während der ergonomische Griff das Ganze angenehm leicht macht. Ideal für Garten, Terrasse oder Garageneinfahrt – und mit 96,99 statt 142,49 Euro aktuell zum Bestpreis des Jahres.

Highlights:

816 m³/h Blasleistung mit Turbomodus

3-stufiges, abnehmbares Rohr

Ergonomischer Softgrip

Teil des Power X-Change Systems (Akku optional)

Prime-Day-Preis: 96,99 € (32 % Rabatt)

Einhell Professional Akku-Laubbläser – für 96,99 statt 142,49 Euro bei Amazon* © Einhell / Werbung

Emsa Travel Mug Classic

Kaffee to go ohne Kleckern: Der Emsa Travel Mug hält Getränke bis zu vier Stunden heiß und acht Stunden kalt. Dank 360°-Trinköffnung und auslaufsicherem Verschluss ist er der perfekte Begleiter im Alltag – und am Prime Day einer der beliebtesten Deals.

Highlights:

360 ml Fassungsvermögen

Hält 4 Std. heiß / 8 Std. kalt

100 % dicht und auslaufsicher

Quick-Press-Verschluss

360°-Trinköffnung

Preis: 13,49 statt 34,99 € (61 % Rabatt)

Emsa 513361 Travel Mug Classic – für 13,49 statt 34,99 Euro bei Amazon* © Emsa / Werbung

WMF Messerblock mit 7-teiligem Messerset

Scharf, elegant, unverzichtbar: Der WMF-Messerblock bringt gleich sechs hochwertige Messer plus Holzblock in die Küche. Spezialklingenstahl sorgt für Langlebigkeit – ein Prime-Day-Bestseller für Hobby- und Profiköche.

Highlights:

7-teiliges Set inkl. Holzblock

6 scharfe Messer für alle Zwecke

Spezialklingenstahl

Hochwertige Verarbeitung

Lackierter Messerblock

Preis: 77,79 statt 159,99 € (51 % Rabatt)

WMF Messerblock mit Messerset 7-teilig – für 77,79 statt 159,99 Euro bei Amazon* © WMF / Werbung

Bialetti New Venus Induction Espressokocher

Italienisches Lebensgefühl pur: Mit dem Bialetti-Espressokocher gibt es aromatischen Kaffee für bis zu sechs Tassen – und das auch auf Induktionsherden. Edelstahl-Design trifft hier auf Tradition, weshalb das gute Stück am Prime Day wieder ein Renner ist.

Highlights:

Edelstahl-Espressokocher für alle Herdarten

Geeignet für bis zu 6 Tassen (235 ml)

Klassisches Bialetti-Design

Aluminiumgriff

Induktionsgeeignet

Preis: 23,99 statt 39,90 € (39 % Rabatt)

Bialetti New Venus Induction Espresso-Kaffeemaschine – für 23,99 statt 39,90 Euro bei Amazon* © Bialetti / Werbung

Tefal Jamie Oliver Bratpfanne

Diese Pfanne ist ein Klassiker unter den Küchengadgets: Edelstahl trifft hier auf die bewährte Titanium-Antihaftbeschichtung. Dazu sorgt das Thermo-Signal für die perfekte Temperatur beim Braten. Kein Wunder, dass die Tefal-Pfanne zu den meistgeklickten Artikeln am Prime Day gehört.

Highlights:

28 cm Edelstahlpfanne mit Antihaftbeschichtung

Thermo-Signal für perfekte Temperaturanzeige

Backofengeeignet

Induktionsgeeignet

Genieteter Edelstahlgriff

Preis: 37,99 statt 109,99 € (65 % Rabatt)

Tefal Jamie Oliver by Tefal Cook's Direct On Bratpfanne – für 37,99 statt 109,99 Euro bei Amazon* © Tefal / Werbung

Tefal Trattoria Schmorpfanne mit Gussdeckel

Für alle, die gern schmoren, braten oder servieren: Die Tefal Trattoria Schmorpfanne überzeugt mit hohem Rand, massiver Aluguss-Qualität und einem Gussdeckel. Perfekt für Familiengerichte – und am Prime Day heiß begehrt.

Highlights:

28 cm Schmorpfanne mit hohem Rand

Aus Aluguss mit Gussdeckel

Antihaftbeschichtung

Backofenfest

Optimale Wärmespeicherung

Preis: 54,99 statt 153,99 € (64 % Rabatt)

TEFAL Trattoria Schmorpfanne – für 54,99 statt 153,99 Euro bei Amazon* © Tefal / Werbung

RÖSLE Elegance Globe Topfset

Ein Set für die ganze Küche: Das RÖSLE-Topfset bringt gleich zehn Teile mit, darunter sechs Kochtöpfe, zwei Bratpfannen und einen Dämpfeinsatz. Edelstahl-Qualität, Glasdeckel und Spülmaschinenfestigkeit machen das Set zum Prime-Day-Liebling.

Highlights:

10-teiliges Set inkl. 2 Pfannen

Edelstahl 18/10, silberfarben

Glasdeckel inklusive

Induktionsgeeignet

Spülmaschinengeeignet

Preis: 169,99 statt 499 € (65 % Rabatt)

RÖSLE ELEGANCE GLOBE Topfset – für 169,99 statt 499 Euro bei Amazon* © Rösle / Werbung

Prime Day 2025 – das Shopping-Event im Überblick

Der Amazon Prime Day 2025 läuft vom 7. bis 8. Oktober und bringt tausende Angebote in fast allen Kategorien mit sich – von Elektronik bis Küche, von Mode bis Entertainment. Doch aufgepasst: Zugriff auf die Deals haben nur Prime-Mitglieder.

Wichtige Fakten zum Prime Day:

Dauer: 7.– 8. Oktober 2025

7.– 8. Oktober 2025 Exklusiv für Prime-Mitglieder (8,99 €/Monat oder 89,90 €/Jahr, kostenloser Probemonat möglich)

(8,99 €/Monat oder 89,90 €/Jahr, kostenloser Probemonat möglich) Vorteile: Gratisversand, Prime Video, Prime Music, Gaming und mehr

Gratisversand, Prime Video, Prime Music, Gaming und mehr Tipp: Mit der 30-Tage-Probemitgliedschaft können auch Neukunden sofort mitshoppen

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.