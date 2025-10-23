Supergünstig: Media Markt verkauft Dyson-Produkte zum Spottpreis!

Media Markt dreht im Oktober richtig auf: Dyson-Geräte (sonst eher Luxusklasse) gibt’s jetzt zu echten Sparpreisen. Von leistungsstarken Staubsaugern bis zu smarten Luftreinigern ist alles dabei.

Wer ohnehin mit einem Dyson geliebäugelt hat, sollte jetzt zuschlagen – die Angebote laufen nur noch bis zum 28. Oktober!

Dyson: Design trifft Innovation

Dyson gilt längst als Synonym für technische Raffinesse im Alltag. Kaum eine andere Marke hat es geschafft, Staubsauger und Haartrockner zu echten Lifestyle-Gadgets zu machen. Seit den 1990ern steht das britische Unternehmen für Innovation und Design – und für Produkte, die den Alltag ein bisschen smarter machen. Im Fokus stehen kabellose Staubsauger, die mit starker Leistung und cleveren Details punkten. Aber auch Luftreiniger, Haarglätter und Multi-Styler gehören längst zu den Bestsellern. Kein Wunder: Dyson kombiniert Funktion mit einem Hauch Luxus – ganz ohne Kompromisse.

Jetzt sparen bei Media Markt

Bis 28. Oktober 2025 läuft bei Media Markt die große Dyson-Aktion: Erstklassige Staubsauger und Luftreiniger sind aktuell deutlich reduziert zu haben. Außerdem gibt’s für myMediaMarkt-Mitglieder noch ein Extra-Schmankerl:10 Prozent Rabatt auf alle Dyson Beauty-Produkte – zusätzlich zu den ohnehin schon gesenkten Preisen. Wer noch kein Mitglied ist, kann sich kostenlos registrieren und sofort sparen.

Diese Dyson-Angebote lohnen sich jetzt richtig

Dyson V8 Advanced – kabellose Power für jeden Winkel

Der Dyson V8 Advanced* ist so etwas wie der Allrounder unter den Akkusaugern. Er vereint kraftvolle Saugkraft mit handlichem Design und läuft bis zu 40 Minuten am Stück. Besonders clever: Die Technologie zum Entwirren von Haaren – ein Segen für alle mit Haustieren. Trotz der Power arbeitet der V8 angenehm leise und kommt mit praktischer Wandhalterung zum Laden und Verstauen.

Features:

0,54 Liter Behältervolumen, 40 Minuten Akkulaufzeit

Technologie zum Entwirren von Haaren – ideal für Tierhaushalte

Hocheffizientes Filtrationssystem (99,99 % der Partikel bis 0,3 µm)

Punktgenaue Behälterentleerung, Wandhalterung mit Ladefunktion

Preis: 299 statt 399 € (-25 %)

DYSON V8 ADVANCED Kabelloser Staubsauger – für 299 statt 399 Euro Euro bei Media Markt* © Dyson / Werbung

Dyson V11 Fluffy – Ausdauer trifft auf smarte Reinigung

Mehr Power, längere Laufzeit, größere Reichweite: Der Dyson V11 Fluffy* ist das Arbeitstier der Reihe. Sein Akku hält bis zu 60 Minuten und die motorisierte Fluffy-Bodendüse gleitet mühelos über Hartböden. Der verbaute Sensor passt die Saugleistung automatisch an – so wird Energie gespart, ohne dass Schmutz liegen bleibt.

Features:

0,76 Liter Staubbehälter, bis zu 60 Minuten Laufzeit

Dynamische Anpassung der Saugleistung

LCD-Display mit Status- und Akkuladung

Leichtgewichtiger Aufbau

Preis: 399 statt 599 € (-33 %)

DYSON V11 Fluffy Akku Staubsauger – für 399 statt 599 Euro bei Media Markt* © Dyson / Werbung

Dyson V15 Origin – Präzision bis ins Detail

Der V15 Origin* ist das Premium-Modell für alle, die keine halben Sachen mögen. Mit seinem akustischen Partikelsensor erkennt der Sauger, wie viel Staub er wirklich aufnimmt – und passt die Leistung in Echtzeit an. Auch die Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten kann sich sehen lassen. Das Ergebnis: kompromisslose Reinigung mit Hightech-Faktor.

Features:

0,54 Liter Staubbehälter, 60 Minuten Laufzeit

Partikelsensor für automatische Leistungssteuerung

Ergonomischer Griff

Ideal für Teppiche, Hartböden und Tierhaare

Preis: 444 statt 699 € (-36 %)

DYSON V15 Origin Staubsauger – für 444 statt 699 Euro bei Media Markt* © Dyson / Werbung

Dyson V15s Detect Submarine – Saugen und Wischen in einem

Der V15s Detect Submarine* hebt Bodenpflege auf ein neues Level: Er saugt und wischt gleichzeitig – und zwar mit Präzision. Der Wischaufsatz verteilt Wasser gleichmäßig und entfernt Schmutz, während die starke Saugleistung trocken nachzieht. Perfekt für Familienhaushalte, in denen schnell mal etwas daneben geht.

Features:

0,77 Liter Behälter, bis zu 60 Minuten Laufzeit

Kombinierter Saug- und Wischmodus

Hygienische Entleerung und komfortable Bedienung

Preis: 799 statt 949 € (-15 %)

DYSON V15s Detect Submarine Akku-Staubsauger – für 799 statt 949 Euro bei Media Markt* © Dyson / Werbung

Dyson WashG1 – Nassreiniger mit 50 Prozent Rabatt

Hier wird’s richtig spannend: Der Dyson WashG1* ist kein gewöhnlicher Wischer, sondern ein Hochleistungsgerät für die nasse Bodenreinigung. Zwei gegenläufige Walzen nehmen Flüssigkeiten, Staub und feinen Schmutz auf – und trennen dabei sauberes von schmutzigem Wasser. Ideal für Parkett, Fliesen oder Vinyl.

Features:

Zwei separate Tanks für sauberes und schmutziges Wasser

Selbstreinigungsmodus für Walzen

Leicht zu führen, ideal für große Flächen

Preis: 349 statt 699 € (-50 %)

DYSON WashG1 Nassreiniger – für 349 statt 699 Euro bei Media Markt* © Dyson / Werbung

Dyson Big Ball Parquet 2 – der Klassiker mit Schwung

Wer lieber beim Bodenstaubsauger bleibt, findet mit dem Big Ball Parquet 2* einen starken, beutellosen Alleskönner. Dank seiner kugelförmigen Bauweise richtet er sich nach einem Umkippen selbst wieder auf. Mit seiner speziellen Düse für empfindliche Böden ist er ein Segen für Parkettliebhaber.

Features:

600 Watt Leistung, beutellos

Selbstaufrichtende Big-Ball-Technologie

Parquet-Düse für empfindliche Böden

Hygienische Entleerung per Knopfdruck

Preis: 249 statt 399 € (-37 %)

DYSON Staubsauger ohne Beutel Big Ball Parquet 2– für 249 statt 399 Euro bei Media Markt* © Dyson / Werbung

Dyson Purifier Hot+Cool HP1 – saubere Luft das ganze Jahr

Heizen, kühlen und filtern – der Purifier Hot+Cool HP1* ist ein echtes Multitalent. Er entfernt bis zu 99,95 Prozent der Partikel, Gase und Schadstoffe aus der Luft und verteilt die gereinigte Luft gleichmäßig im Raum. Praktisch: Im Winter wärmt er, im Sommer sorgt er für eine frische Brise. Ideal für Allergiker und Stadtwohnungen.

Features:

Leistung: 50 Watt, für Räume bis 81 Quadratmeter

HEPA-Filter mit Aktivkohle-Schicht

Heiz- und Kühlfunktion in einem Gerät

Inklusive Nachtmodus mit reduzierter Lautstärke

Preis: 499 statt 599 € (-16 %)

DYSON Purifier Hot+Cool HP1 Luftreiniger – für 499 statt 599 Euro bei Media Markt* © Dyson / Werbung

Dyson Corrale Glätteisen – Luxus fürs Haarstyling

Das Corrale Glätteisen* ist die Beauty-Ikone unter den Dyson-Produkten. Die biegsamen Heizplatten legen sich laut Hersteller optimal am Haar an und reduzieren so die Hitzeeinwirkung. Mit den drei Temperaturstufen lässt sich jedes Styling individuell anpassen – von sleek bis voluminös.

Features:

Kabelloser Betrieb, 30 Minuten Laufzeit

Drei Temperaturstufen: 165 °C, 185 °C, 210 °C

Mit 360°-Ladekabel, um die Laufzeit zu verlängern

Nochmals 10 % Rabatt für myMediaMarkt-Mitglieder

Preis: 255 statt 449 € (-43 %)

DYSON Corrale Glätteisen – für 255 statt 449 Euro bei Media Markt* © Dyson / Werbung

Fazit: Dyson-Deals, die wirklich überzeugen

Ob für glänzendes Haar oder saubere Böden – Media Markt bietet im Oktober Dyson-Qualität zu Preisen, die man sonst kaum sieht. Besonders spannend: die 50 Prozent Rabatt beim WashG1 oder die Zusatzrabatte auf Beauty-Produkte. Wer Dyson schon länger auf dem Wunschzettel hat, sollte sich beeilen – viele Modelle sind schnell vergriffen und die Rabatte gelten nur bis Ende Oktober.

Disclaimer: *Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.