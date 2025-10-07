Alles zu oe24VIP
© Ninja / Werbung
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Prime Deal Days

Von Airfryer bis Multikocher: Ninja zum Prime Day mit bis zu 50 Prozent Rabatt

07.10.25, 00:00
Teilen

Der Prime Day 2025 läuft – und Ninja-Fans dürfen sich freuen: Vom 7. bis 8. Oktober purzeln die Preise für Airfryer, Mixer, Multikocher & Co. Wir haben die besten Angebote im Überblick. 

Ninja-Deals am Prime Day 2025: So knacken Sie die Tiefpreise

Der Prime Day ist die perfekte Gelegenheit, Küchengeräte zu shoppen, die im Alltag wirklich was hermachen. Vor allem Ninja liefert dieses Jahr große Rabatte – von der beliebten Dual Zone Heißluftfritteuse über praktische Multikocher bis hin zu stylischen Mini-Mixern. Welche Produkte sich jetzt lohnen, zeigen wir hier im Detail.

Diese Ninja Produkte sind am Prime Day 2025 besonders gefragt

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse

Die XXL-Heißluftfritteuse punktet mit zwei Frittierfächern und sechs Kochfunktionen. Praktisch: So lassen sich Pommes und Chicken Nuggets gleichzeitig, aber unabhängig voneinander zubereiten. Mit satten 9,5 Litern Fassungsvermögen ist das Gerät auch für Familien ein Hit.

  • Leistung: 2.470 Watt
  • Fassungsvermögen: 9,5 Liter
  • Zwei Frittierfächer
  • Sechs Kochfunktionen
  • Farbe: Kupfer/Schwarz

Deal-Check: Zum Prime Day für 149,99 statt 239,99 Euro – Bestpreis im Jahr!

Shopping Channel Amazon Prime Day Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse – für 149,99 statt 239,99 Euro bei Amazon* 

© Ninja / Werbung

Ninja Double Stack XL Heißluftfritteuse

Dieses Modell denkt in die Höhe statt in die Breite: Zwei vertikale Schubladen sparen Platz, bieten aber trotzdem satte 9,5 Liter Fassungsvermögen. Ideal, wenn Sie für viele Gäste gleichzeitig knusprig kochen möchten.

  • Fassungsvermögen: 9,5 Liter
  • Zwei Schubladen im Hochformat
  • Vier Kochstufen, sechs Funktionen
  • Inklusive Zange
  • Farbe: Schwarz/Kupfer

Deal-Check: Nur 169,99 statt 269,99 Euro – ebenfalls der beste Preis des Jahres.

Shopping Channel Amazon Prime Day Ninja Double Stack XL Heißluftfritteuse

Ninja Double Stack XL Heißluftfritteuse – für 169,99 statt 269,99 Euro bei Amazon*

© Ninja / Werbung

Ninja Luxe Premier 3-in-1 Kaffeemaschine

Espresso, Cold Brew oder klassischer Filterkaffee? Mit dieser Maschine kein Problem. Dazu gibt’s vier automatische Schaumeinstellungen – perfekt für Cappuccino & Co. Optisch macht das Gerät in metallischem Silber ebenfalls einiges her.

  • 3-in-1: Espresso, Cold Brew, Filterkaffee
  • Vier Schaumeinstellungen
  • Hochwertiges Design
  • Schnelle Zubereitung beliebter Kaffeespezialitäten

Deal-Check: Für 449,99 statt 549,99 Euro erhältlich – günstiger als in den Vormonaten.

Shopping Channel Amazon Prime Day Ninja Luxe Premier 3-in-1 Kaffeemaschine

Ninja Luxe Premier 3-in-1 Kaffeemaschine – für 449,99 statt 549,99 Euro bei Amazon* 

© Ninja / Werbung

Ninja 2-in-1 Detect Power Mixer Pro

Ob Smoothies, Suppen oder Crushed Ice – dieser Mixer hat Power. Mit 1.200 Watt und BlendSense-Technologie erkennt er automatisch, wie lange gemixt werden muss. Dazu gibt’s Krug und Single-Serve-Tasse im Set.

  • Leistung: 1.200 Watt
  • BlendSense-Technologie
  • Mehr als 15 Funktionen
  • 10 Geschwindigkeiten und voreingestellte Modi
  • Inklusive Krug mit Deckel, Einzelportion-Becher und Rezept-Heft

Deal-Check: Für 139,99 statt 219,99 Euro – fast 40 Prozent Rabatt!

Shopping Channel Amazon Prime Day Ninja 2-in-1 Detect Power Mixer Pro & Single Serve

Ninja 2-in-1 Detect Power Mixer Pro & Single Serve – für 139,99 statt 219,99 Euro bei Amazon* 

© Ninja / Werbung

Ninja Speedi Multikocher

Dieser Alleskönner vereint Airfryer, Slow Cooker, Grill und mehr in einem Gerät. Mit 5,7 Litern eignet er sich für Singles wie auch Paare. Highlight: Mahlzeiten in 15 Minuten fertig.

  • Fassungsvermögen: 5,7 Liter
  • 10-in-1 Multikocher
  • Funktionen: Airfry, Slow Cook, Grillen, Backen u.a.
  • Bis zu 75 Prozent weniger Fett bei der Airfryer-Funktion
  • Inklusive von Chefköchen erstelltes Rezeptheft

Deal-Check: Prime-Day-Preis 134,99 statt 269,99 Euro – satte 50 Prozent gespart!

Shopping Channel Amazon Prime Day Ninja Speedi Multikocher

Ninja Speedi Multikocher – für 134,99 statt 269,99 Euro bei Amazon* 

© Ninja / Werbung

Ninja Blast – kabelloser Mini-Mixer (2er-Pack)

Für unterwegs oder ins Büro: Der kompakte Mixer mixt Smoothies, Shakes oder Eisgetränke ganz ohne Kabel. Inklusive auslaufsicherem Trinkdeckel – ideal für Sport und Reisen.

  • 530 Milliliter Fassungsvermögen
  • Kabellos, wiederaufladbar
  • 2er-Set in Roségold & Silber
  • Auslaufsicherer Trinkdeckel

Deal-Check: Für 79,99 statt 99,99 Euro – Bestpreis nah am Jahrestief.

Shopping Channel Amazon Prime Day Ninja Blast kabelloser Mini-Mixer

Ninja Blast kabelloser Mini-Mixer – für 79,99 statt 99,99 Euro bei Amazon* 

© Ninja / Werbung

Ninja Foodi Messerblock StaySharp

Nie mehr stumpfe Klingen: Im Messerblock steckt ein integrierter Schärfer. Mit fünf Messern und einer Schere sind Sie in der Küche bestens ausgestattet.

  • 6-teiliges Set
  • Edelstahl
  • Integrierter Schärfer
  • Scharf und langlebig

Deal-Check: Für 99,99 statt 179,99 Euro – fast die Hälfte gespart!

Shopping Channel Amazon Prime Day Ninja Foodi Messerblock StaySharp mit integriertem Schärfer

Ninja Foodi Messerblock StaySharp mit integriertem Schärfer – für 99,99 statt 179,99 Euro bei Amazon* 

© Ninja / Werbung

Ninja Sip Perfect Trinkflasche

Klein, aber praktisch: Die BPA-freie Thermosflasche hält Heißgetränke warm und ist spülmaschinenfest. Perfekt für Arbeit, Uni oder unterwegs.

  • Fassungsvermögen: 400 Milliliter
  • BPA-frei
  • Spülmaschinenfest
  • Thermo-Funktion

Deal-Check: Für 23,99 statt 34,99 Euro – ganze 31 Prozent Rabatt, das lohnt sich!

Shopping Channel Amazon Prime Day Ninja Sip Perfect Trinkflasche für Heißgetränke

Ninja Sip Perfect Trinkflasche für Heißgetränke – für 23,99 statt 34,99 Euro bei Amazon* 

© Ninja / Werbung

Prime Day 2025: Das sollten Sie wissen

Der Amazon Prime Day 2025 läuft vom 7. bis 8. Oktober und bietet exklusive Rabatte für Prime-Mitglieder. Um die Deals nutzen zu können, ist eine Prime-Mitgliedschaft nötig – diese kostet 8,99 Euro im Monat, kann aber auch 30 Tage lang kostenlos getestet werden. Neben den Angeboten profitieren Mitglieder auch von Prime Video, Prime Music und kostenlosem Versand.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

