Von Airfryer bis Multikocher: Ninja zum Prime Day mit bis zu 50 Prozent Rabatt

Der Prime Day 2025 läuft – und Ninja-Fans dürfen sich freuen: Vom 7. bis 8. Oktober purzeln die Preise für Airfryer, Mixer, Multikocher & Co. Wir haben die besten Angebote im Überblick.

Ninja-Deals am Prime Day 2025: So knacken Sie die Tiefpreise

Der Prime Day ist die perfekte Gelegenheit, Küchengeräte zu shoppen, die im Alltag wirklich was hermachen. Vor allem Ninja liefert dieses Jahr große Rabatte – von der beliebten Dual Zone Heißluftfritteuse über praktische Multikocher bis hin zu stylischen Mini-Mixern. Welche Produkte sich jetzt lohnen, zeigen wir hier im Detail.

Diese Ninja Produkte sind am Prime Day 2025 besonders gefragt

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse

Die XXL-Heißluftfritteuse punktet mit zwei Frittierfächern und sechs Kochfunktionen. Praktisch: So lassen sich Pommes und Chicken Nuggets gleichzeitig, aber unabhängig voneinander zubereiten. Mit satten 9,5 Litern Fassungsvermögen ist das Gerät auch für Familien ein Hit.

Leistung: 2.470 Watt

Fassungsvermögen: 9,5 Liter

Zwei Frittierfächer

Sechs Kochfunktionen

Farbe: Kupfer/Schwarz

Deal-Check: Zum Prime Day für 149,99 statt 239,99 Euro – Bestpreis im Jahr!

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse – für 149,99 statt 239,99 Euro bei Amazon* © Ninja / Werbung

Ninja Double Stack XL Heißluftfritteuse

Dieses Modell denkt in die Höhe statt in die Breite: Zwei vertikale Schubladen sparen Platz, bieten aber trotzdem satte 9,5 Liter Fassungsvermögen. Ideal, wenn Sie für viele Gäste gleichzeitig knusprig kochen möchten.

Fassungsvermögen: 9,5 Liter

Zwei Schubladen im Hochformat

Vier Kochstufen, sechs Funktionen

Inklusive Zange

Farbe: Schwarz/Kupfer

Deal-Check: Nur 169,99 statt 269,99 Euro – ebenfalls der beste Preis des Jahres.

Ninja Double Stack XL Heißluftfritteuse – für 169,99 statt 269,99 Euro bei Amazon* © Ninja / Werbung

Ninja Luxe Premier 3-in-1 Kaffeemaschine

Espresso, Cold Brew oder klassischer Filterkaffee? Mit dieser Maschine kein Problem. Dazu gibt’s vier automatische Schaumeinstellungen – perfekt für Cappuccino & Co. Optisch macht das Gerät in metallischem Silber ebenfalls einiges her.

3-in-1: Espresso, Cold Brew, Filterkaffee

Vier Schaumeinstellungen

Hochwertiges Design

Schnelle Zubereitung beliebter Kaffeespezialitäten

Deal-Check: Für 449,99 statt 549,99 Euro erhältlich – günstiger als in den Vormonaten.

Ninja Luxe Premier 3-in-1 Kaffeemaschine – für 449,99 statt 549,99 Euro bei Amazon* © Ninja / Werbung

Ninja 2-in-1 Detect Power Mixer Pro

Ob Smoothies, Suppen oder Crushed Ice – dieser Mixer hat Power. Mit 1.200 Watt und BlendSense-Technologie erkennt er automatisch, wie lange gemixt werden muss. Dazu gibt’s Krug und Single-Serve-Tasse im Set.

Leistung: 1.200 Watt

BlendSense-Technologie

Mehr als 15 Funktionen

10 Geschwindigkeiten und voreingestellte Modi

Inklusive Krug mit Deckel, Einzelportion-Becher und Rezept-Heft

Deal-Check: Für 139,99 statt 219,99 Euro – fast 40 Prozent Rabatt!

Ninja 2-in-1 Detect Power Mixer Pro & Single Serve – für 139,99 statt 219,99 Euro bei Amazon* © Ninja / Werbung

Ninja Speedi Multikocher

Dieser Alleskönner vereint Airfryer, Slow Cooker, Grill und mehr in einem Gerät. Mit 5,7 Litern eignet er sich für Singles wie auch Paare. Highlight: Mahlzeiten in 15 Minuten fertig.

Fassungsvermögen: 5,7 Liter

10-in-1 Multikocher

Funktionen: Airfry, Slow Cook, Grillen, Backen u.a.

Bis zu 75 Prozent weniger Fett bei der Airfryer-Funktion

Inklusive von Chefköchen erstelltes Rezeptheft

Deal-Check: Prime-Day-Preis 134,99 statt 269,99 Euro – satte 50 Prozent gespart!

Ninja Speedi Multikocher – für 134,99 statt 269,99 Euro bei Amazon* © Ninja / Werbung

Ninja Blast – kabelloser Mini-Mixer (2er-Pack)

Für unterwegs oder ins Büro: Der kompakte Mixer mixt Smoothies, Shakes oder Eisgetränke ganz ohne Kabel. Inklusive auslaufsicherem Trinkdeckel – ideal für Sport und Reisen.

530 Milliliter Fassungsvermögen

Kabellos, wiederaufladbar

2er-Set in Roségold & Silber

Auslaufsicherer Trinkdeckel

Deal-Check: Für 79,99 statt 99,99 Euro – Bestpreis nah am Jahrestief.

Ninja Blast kabelloser Mini-Mixer – für 79,99 statt 99,99 Euro bei Amazon* © Ninja / Werbung

Ninja Foodi Messerblock StaySharp

Nie mehr stumpfe Klingen: Im Messerblock steckt ein integrierter Schärfer. Mit fünf Messern und einer Schere sind Sie in der Küche bestens ausgestattet.

6-teiliges Set

Edelstahl

Integrierter Schärfer

Scharf und langlebig

Deal-Check: Für 99,99 statt 179,99 Euro – fast die Hälfte gespart!

Ninja Foodi Messerblock StaySharp mit integriertem Schärfer – für 99,99 statt 179,99 Euro bei Amazon* © Ninja / Werbung

Ninja Sip Perfect Trinkflasche

Klein, aber praktisch: Die BPA-freie Thermosflasche hält Heißgetränke warm und ist spülmaschinenfest. Perfekt für Arbeit, Uni oder unterwegs.

Fassungsvermögen: 400 Milliliter

BPA-frei

Spülmaschinenfest

Thermo-Funktion

Deal-Check: Für 23,99 statt 34,99 Euro – ganze 31 Prozent Rabatt, das lohnt sich!

Ninja Sip Perfect Trinkflasche für Heißgetränke – für 23,99 statt 34,99 Euro bei Amazon* © Ninja / Werbung

Prime Day 2025: Das sollten Sie wissen

Der Amazon Prime Day 2025 läuft vom 7. bis 8. Oktober und bietet exklusive Rabatte für Prime-Mitglieder. Um die Deals nutzen zu können, ist eine Prime-Mitgliedschaft nötig – diese kostet 8,99 Euro im Monat, kann aber auch 30 Tage lang kostenlos getestet werden. Neben den Angeboten profitieren Mitglieder auch von Prime Video, Prime Music und kostenlosem Versand.

