Es gibt doch nichts schöneres, als großartigen Sound im eigenen Zuhause - Sonos macht es möglich.

Sonos hat das Ziel smarte Lautsprecher zu entwickeln, die Dich mit großartigem Sound und dem bestmöglichen Hörerlebnis begeistern. Damit Deine Lieblingsmusik überall mit der gleichen Qualität abgespielt wird, legt Sonos viel Wert auf die punktgenaue Abstimmung der eigens konzipierten Soft- und Hardware.

Was kann das Sonos-System?

Egal, ob der Raum groß oder klein, rund oder eckig ist, Sonos Lautsprecher klingen immer perfekt. Das wird durch die innovative Trueplay Funktion erreicht, die die Raumakustik über das Mikrofon Deines Smartphones erfasst und sich individuell anpasst.

So wird das klangliche Maximum aus jedem einzelnen Song herausgeholt. Diese Funktion ist zurzeit nur für iOS-Nutzer verfügbar, aber Sonos arbeitet an einer Version, die das Android-Betriebssystem unterstützt.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die kostenlose App. Über sie richtest Du nicht nur Deine Lautsprecher ein, sondern sie gewährt auch Zugriff auf eine Vielzahl von Streaming-Apps. Einmal eingeloggt, ist es egal, welche Plattform Du bevorzugst, denn Sonos hat sie alle zentral in einer App.

Ein weiteres Highlight des Sonos Systems ist die Kompatibilität mit dem Apple - Standard Airplay 2. So streamst Du als iOS-Nutzer Deine Lieblingsmusik direkt aus der entsprechenden Musik-App auf Deinen smarten Boxen, ohne den Umweg über die Sonos App. Außerdem sind die Lautsprecher mit den Sprachassistenten Siri, Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel. Das erlaubt Dir die Steuerung Deines gesamten Smart Home über Sprachbefehle, ganz ohne das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen.

Die Sonos Vorteile im Überblick:

Großartiger Klang in jedem Raum

Individuelles Sound Erlebnis

Kompatibilität mit Sprachassistenten

Eine App für alle Streaming-Dienste

Perfekter Sound durch Trueplay

Streaming über Apple Airplay 2

Lautsprecher für Zuhause und unterwegs

Kompatibel mit Apple HomeKit

Steuerung mit Sprachassistenten Amazon Alexa, Google Assistant und Siri

Sonos Lautsprecher für Dein Heimkino

Mit den Sonos Soundbars holst Du Dir das Kino nach Hause. Erlebe Serien und Filme mit unvergesslichem Klang in Deinen eigenen vier Wänden.

Du willst mehr Sound? Kein Problem: Die Lautsprecher lassen sich kinderleicht zu einem echten Heimkino-System inklusive 5.1-Setup erweitern. Zusätzlich werden sie alle mit der Sonos App gesteuert und sind mit der Multiroom- und Trueplay-Funktion ausgestattet.

Sonos Ray - die perfekte Balance mit optimalem Stereo Sound. Die massgeschneiderte Akustik balanciert die hohen und mittleren Frequenzen perfekt aus, und die Anti-Distortion-Technologie liefert reinen Bass. Ray wurde mithilfe Audioingenieure aus Hollywood speziell abgestimmt, damit du kein einziges Wort verpasst. Geht unter die Haut. Fühl dich, als wärst du mitten im Geschehen: Getrennte Wellenleiter und innovative Soundverarbeitung erfüllen den gesamten Raum und platzieren einzelne Soundelemente zielsicher.

Sonos Beam - eine kompakte Soundbar, welche mit dem Fernseher und einer Anlage verbunden werden kann. Die Sprachassistenten Alexa und Google Assistant sind hier bereits integriert. Die Sonos Beam wird über eine App oder eine Fernbedienung gesteuert. Insgesamt verbaute Sonos im Beam vier full-range Tieftöner, einen Hochtöner sowie drei Strahler für einen satteren Bass.

Sonos Arc - eine premium-Soundbar mit unglaublicher Klangvielfalt und sattem Bass. Auf 1,14 Meter Breite brachte Sonos insgesamt elf digitale Treiber der Klasse D unter, welche die acht elliptischen Tieftöner unterstützen, die für klare Wiedergabe der mittleren Sprachfrequenzen und einen satten Bass sorgen. Zwei der Treiber sind nach oben ausgerichtet, wodurch sie einen 3D-Sound erzeugen sollen. Der multidirektionale Sound wird durch die 270° gewölbte Front der Soundbar möglich gemacht. Zusätzlich unterstützt die Premium-Soundbar den Dolby Atmos Standard, wodurch der Ton noch realistischer wirkt – ganz wie im Kino.

Sonos Sub Gen. 3 - ein speziell für das Soundsystem entwickelter Subwoofer, welcher durch seine besondere Form Vibration und Scheppern vermeidet. Auch dieser Bauweise ist es zu verdanken, dass Du ihn dort aufstellen kannst, wo Du ihn brauchst. Ob liegend oder stehend, unter dem Sofa oder neben dem Fernseher: Der charakteristische Sound des Sub bleibt immer großartig. Du verbindest den smarten Subwoofer mit den anderen Sonos Lautsprechern über WLAN.

Der tink Sonos Konfigurator

Ein neues Soundsystem anzuschaffen, sollte eine wohlüberlegte Entscheidung sein. Damit Du vor dem Kauf bestmöglich informiert bist, haben wir den innovativen Sonos Konfigurator erstellt.

Finde heraus welche Sonos Speaker für Dein Zuhause und Deine Ansprüche am besten geeignet sind. Mit dem Sonos Konfigurator von tink wählst Du aus wie groß der Raum ist, in dem die smarten Lautsprecher stehen sollen, was ihr Zweck sein wird und schon werden Dir verschiedene Produkte angezeigt.

Aus diesen wählst Du eins aus und durchläufst das gleiche Verfahren für jeden weiteren Raum, den Du ausstatten willst. Auch passende Zubehörteile, mit denen Du ein bereits bestehendes Soundsystem in die Zukunft holst, werden Dir angezeigt.

Wie richte ich mein Sonos System ein?

Du bist dir noch nicht sicher welchen Sprachassistenten Du nutzen willst oder Du möchtest mehr über die Installation der einzelnen Sonos Produkte erfahren? Dann sieh Dir gerne die untenstehende Videoanleitung an. Hier erfährst Du wie man den neuen Lautsprecher in der App hinzufügt, einen virtuellen Raum erstellt und den Sprachassistenten Deiner Wahl verknüpft.