Es gibt nichts Schöneres, als eine tolle Kino-Atmosphäre in deinen eigenen vier Wänden zu erleben. Deswegen ist die Auswahl der Soundbar bis hin zum Erstellen eines kompletten Surround Sound Setups so wichtig.

Heimkino-Sound genießen

Der schöne deutliche Klang vom Lautsprecher, der vernünftige Bass vom Subwoofer und die schönen Hintergrundgeräusche. Das alles sorgt für einen perfekten Surround-Sound-Effekt. Ein Heimkino besteht aus vorderen/hinteren Surround-Lautsprechern, einem Subwoofer sowie einem Center.

Sonos One SL Arc 5.1 Heimkino Set + Spectral Art AX SP11 Stand Set

Alles was Dein Fernseher braucht: Du besitzt bereits den besten Fernseher und willst ihn jetzt mit einem erstklassigen Heimkino-Set sowie dem passendem TV-Stand ausstatten? Dann ist dieses Set das optimale für Deine Bedürfnisse. Im Set enthalten ist das Sonos One SL Arc 5.1 Heimkino Set, welches Dir Heimkinosound verspricht. Außerdem bekommst Du das Spectral Art AX SP11 Stand Set dazu, welches Deinem Fernseher optimalen Halt und modernes Design verleiht.



Wähle aus Schwarz oder Weiß: Stimme das Sonos Arc One SL 5.1 Heimkino Set auf Deine Inneneinrichtung ab. Die Black Edition von Sonos liefert Dir alle Lautsprecher in einem edlen Schwarzton. Die White Edition ist etwas für die helleren Einrichtungen. Sub und Arc sind passend zum TV schwarz. Die zwei One SL versprühen demgegenüber in Weiß ihren Glanz.



Soundbar mit 5.1 Surround-Sound: Auf einen Schlag vollen Surround Sound erleben. Das Sonos Sub 3.0 und das Sonos Arc werden am TV aufgestellt, während die zwei One SL atemberaubende Kino-Momente von hinten an Deine Ohren tragen.

Mit eingebauter Trueplay-Funktion: Besitzer eines iOS-Geräts verfeinern ihr Heimkinoerlebnis zudem durch die in der Sonos Arc eingebauten Trueplay-Funktion. Das Sonos-System analysiert die Raumeigenschaften und passt die Lautsprecher darauf hin von alleine optimal auf die Umgebung an.



Eleganter Lautsprecherständer: Der Spectral Sonos Solution SP11 Standfuß ist ein extra für Deine Sonos Lautsprecher designter Lautsprecherständer. Der Standfuß ist aus besonders hochwertigem Sicherheitsglas gefertigt. Eine elegante Halterung für einen eleganten Lautsprecher.



TV Ständer im Staffelei-Look: Der Art AX inszeniert Deinen Fernseher kunstvoll in Deiner Wohnung. Der TV Ständer ist im Staffelei-Look designt und kann mit seinem schlichten Design optimal im freien Raum positioniert werden. Die hochwertigen Materialien aus massivem Eichenholz harmonieren perfekt mit nahezu allen Inneneinrichtungsstilen.



Idealer Adapter für Deine Soundbar: Zu dem perfekten Fernseherlebnis gehört nicht nur der passende Fernseher, sondern auch die ideale Soundanlage. Hierbei wird oftmals zu Soundbars gegriffen. Hast Du Dich bei Deinem TV-Stand für einen Tube UX30 oder Art AX von Spectral entschieden, ist der Spectral Soundbar Adapter ADSB4 das ideale Ergänzungsstück. Dadurch findet Deine Sonos Arc den optimalen Platz unter Deinem Fernseher.

Expertenbewertung

Das Sonos Arc One SL 5.1 Heimkino Set ist ein ausgewogenes Gesamtpaket, gerade für kleine bis mittelgroße Wohnzimmer. Die vier Lautsprecher werten jeden TV deutlich auf und erzeugen eine eindrucksvolle Atmosphäre, in der man abtaucht. Daneben fällt die Multiroom-Funktion positiv auf. Das Spectral Art AX SP11 Stand Set ist vor allem etwas fürs Auge. Der hochwertige Standfuß aus Sicherheitsglas, die universale TV Halterung sowie der Spectral Art AX TV-Stand, um Deine Sonos Arc unter dem Fernseher zu platzieren, machen Deinen Sonos Lautsprecher zu einem wahren Blickfang.