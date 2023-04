Abenteuer an Kärntens Badeseen

Rund 200 Seen gibt es in Kärnten. Kein Bundesland hat mehr.

Wörthersee. Da lockt zum Beispiel einer der beliebtesten Seen Österreichs – der türkisblaue Wörthersee. Er ist bekannt als Wassersport-Eldorado: Segeln, Surfen, Wasserski, Wakeboard oder Bananaboat – hier wird alles geboten. Zum entspannten Planschen locken rund um den weitläufigen See zahlreiche Strandbäder mit schmackhaften Imbiss-Angeboten und abenteuerlichen Rutschen. Zum Top-Ausflugsziel in der Rad- und Wanderregion gehört der hölzerne Aussichtsturm Pyramidenkogel mit seiner 120 Meter langen Rutsche.

Spannende Ausflüge am wärmsten See. Mit seinen idyllischen Orten Egg, Drobollach, Faak, Finkenstein, Latschach und Oberaichenwald ist der Faaker See für Erholungssuchende aller Art die perfekte Mischung aus entspanntem Flanieren entlang der Seepromenade, verträumtem Planschen im glasklaren See und kunterbuntem Familienspaß. Einen Tage abseits des Sees verbringt man zum Beispiel in Landskron, wo sich ca. 170 Makaken am Affenberg tummeln. Wer Ruhe und Erholung sucht, checkt am besten im traditionellen 4-Sterne-superior Familienhotel Karnerhof in Egg inklusive Panoramablick aus dem Infinitypool ein. Darüber hinaus punktet das Haus mit einem neuen Spa-Bereich.

