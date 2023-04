Citroën C5 Aircross: Die Rundungen sind aboperiert

Geglättetes Outfit, aktuelle Mitgift: Komfort und Wirtschaftlichkeit sind die Haupt-Prämissen des Kompakten.

Vor dem Abdriften in die nichtgesichtige Unauffälligkeit bewahrt hatte Citroën die neue Rollen-Verteilung für die Produkte der damaligen PSA-Gruppe (heute Stellantis). Der Doppelwinkel-Marke wurde unter der Leitung von CEO Linda Jackson (jetzt Peugeot) der Mainstream zugeteilt. Mit einem gewissen Twist, der sich in charakteristisch rundlichem Design mit fröhlichen Farb-Akzenten manifestierte. Es war der Cactus vielleicht nicht jedermanns Sache, doch gab er die neue Richtung für Folge-Modelle vor. Auch für den C5 Aircross. Zwar sind Details wie die seitlichen Rempel-Polster mittlerweile reduziert, wenn nicht gar eliminiert, doch hatten sie für den entscheidenden Impuls gesorgt. Der dem Kompakt-SUV im Zuge der jüngsten Überarbeitung aber eine Glättung des Outfits bescherte, die Rundlichkeiten hat man ihm weitgehend aboperiert. Im Gegenzug implantierte Citroën das aktuelle Infotainment-System plus ein Konvolut zusätzlicher Assistenten. Was die Basis-Eigenschaften nicht beeinträchtigt, darunter kommode Raum- und Wohn-Verhältnisse sowie ein komfortables Fahrwerk.