Den Star der venezianischen Barszene gibt es auch im heimischen Lebensmittelhandel

Ein Hoch auf das „Dolce Vita"! Mit dem SELECT Aperitivo bekommt der Aperol Spritz diesen Sommer echte Konkurrenz.

Berühmt wurde der Aperitif als venezianischer Spritz durch sein erlesenes Aromaprofil und den ausgewogenen, unverwechselbar bittersüßen Geschmack.

Der Aperitif aus dem Castello-Viertel der Lagunenstadt wird nun auch an lauen Sommerabenden in der heimischen Gastronomie serviert. Die Rezeptur des Bitter-Original: drei Teile Prosecco, zwei Teile Select Aperitivo, ein Schuss Soda, Eiswürfel und eine große, grüne Olive. „Select Aperitivo ist der ideale Einstieg in einen genussvollen Abend.

Er lässt die Herzen von Individualisten und Genießern höher schlagen, die das Besondere abseits des Mainstreams zu schätzen wissen", ist Marlies Nitschmann, Head of Marketing bei Kattus-Borco, überzeugt.

© Hersteller Italienische Lebensfreude Select Aperitivo - der Kultdrink.

Wacholder trifft auf Rhabarberwurzeln

Die Geschichte des rubinroten Select Aperitivo reicht in das Jahr 1920 zurück - kreiert in der venezianischen Destillerie Pilla. Dafür werden 30 Botanicals sorgfältig gemischt.

Während Rhabarberwurzeln für die intensiv bittere Note sorgen, werden die Wacholderbeeren einer speziellen Mazeration und Destillation unterzogen und geben dem Select Aperitivo seine frische, harzige und zugleich blumige Note.

Holen Sie sich Bella Italia ins eigene Weinglas!



Mehr Informationen: selectaperitivo.it oder https://kattus-borco.at