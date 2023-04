Ford Mustang GT Convertible: 5,0-Liter-V8-Benziner

Gran Turismo mit textiler Mütze: Ein echtes Muscle Car klassischer Art mit modernen Technik-Details.

Eines der amerikanischsten Modelle, das – noch – den Weg nach Europa findet, ist mit Sicherheit der Mustang. Der hat eine lange Historie, es gibt ihn seit 1964, und er hat ein von Film-Stars geprägtes Renommee. Siehe unter anderem den Streifen „Bullitt“ (1968) mit Steve McQueen. Aktuell steht der Ami vor dem Wechsel von der VI. in die VII. Generation. Was im Prinzip nichts an der klassischen Motorisierung mit einem 5,0-Liter-V8-Benziner ändert (einen 2,3-Liter-Vierzylinder gibt’s auch). Der ist entweder mit manuellem Sechsgang-Getriebe oder einer zehnstufigen Automatik kombiniert. Im Test-Fuhrpark war das Muscle Car – Generation VI, als GT CS, California Special – standesgemäß motorisiert zu Gast. Zusammengespannt mit automatischem Getriebe, was das amerikanische Flair unterstreicht. Wobei es die Fahrstufen je nach Fahrmodus sanft oder nachdrücklich sortiert. In puncto Fahrwerk jedoch ist der Mustang im Vergleich zu seinen Vorgängern sehr europäisch geworden: knackig, präzise federnd, ohne eine Spur von Schaukeln. Dass er heftig mit den Hinterhufen ausschlagen kann, das muss so sein.