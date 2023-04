Sonnenblumenöl & PIWI Wein: Im Zentrum von Wien, in der Himmelpfortgasse 12, lädt noch bis 25. April ein kleiner Concept-Store für ausgewählte Labels mit nachhaltiger Philosophie zum Informieren und Shoppen ein.

Popmais. Unter dem Motto „Enjoy green, shop consciously!“ findet man hier die Produkte von Gut Althann aus dem Tullnerfeld in NÖ, einem der ersten landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich, die schon früh auf eine biologisch-dynamische Wirtschaftsweise gesetzt haben. Sie produzieren heute ressourcenschonend und nachhaltig Dinkel, Roggen, Hirse, Sonnenblumen, Popmais, Gerste und Luzerne in Demeter-Qualität. Zu den Top-Produkten zählen das Demeter Sonnenblumenöl und biologischer Popmais – bestes Popcorn für den TV-Abend mit der Familie.

Der Bioweinbau Peter Paradeiser am Wagram ist seit 2013 biologisch zertifiziert und setzt auf sogenannte PIWI-Sorten – sprich: pilzwiderstandsfähige Rebsorten, die nur zweimal gespritzt werden müssen. Verkosten kann man vor Ort den Johanniter, einen vollreifen Riesling.