Auf der Sonnenseite des Traunsees findet sich ein besonderes „Fleckerl“.

OÖ. Am traumhaften Traunsee im Salzkammergut finden sich viele malerische Plätze, die einen Besuch wert sind. Der Hois’n Wirt ist ein solcher. An der Sonnenseite des Traunsees liegt dieses Refugium, das mit heimischen Gerichten und Fischspezialitäten punktet: Vom sautierten Maishendlbrüsterl bis zur Gmundner Fischsuppe – Feinschmecker finden hier alles, was das Herz begehrt. Die Winterpause wurde für die Generalsanierung der Küche und Baustart des Wellnessbereiches genützt.

Landhotel Grünberg: Wandern und Baden

Bergparadies. Gemütlichkeit und einzigartige Aussicht, das erwartet Familien im Landhotel Grünberg***s in Gmunden mit eigenem Badestrand. Einen herrlichen Ausblick auf das Seengebiet hat man vom Grünberg – hinauf geht’s entspannt mit der Grünbergseilbahn. Im Wanderparadies findet man auch eine Sommerrodelbahn. Eine unvergessliche Wanderung führt entlang des Traunsees: der Miesweg – ein wunderschöner Steig direkt über dem See. Nach der Wanderung dürfen Sie sich auf wohltuende Entspannung in der Sauna und auf ein kulinarisches Verwöhnprogramm freuen: Auf der Karte finden sich österreichische Spezialitäten wie gekochter Tafelspitz, Rehragout oder Räucherfischknödel.

