Hyundai Ioniq 6: erste Verkostung auf Seouls Straßen

Weltmeister-Titel für die Elektro-Limo. Der Stromer hat sich den Titel „World Car of the Year 2023“ geholt.

Bei Hyundai ist Jubel angesagt. Der Vollelektriker Nummer zwei, der Ioniq 6, eine stattliche Limousine, setzt die Award-Serie des Erstlings, des Ioniq 5, fort. Und übertrifft ihn sogar. Denn der Neo-Südkoreaner kann den Sieg in gleich drei Kategorin für sich verbuchen: „World Car of the Year“, „World Electric Vehicle“ und „World Car Design of the Year“. Wie sich das anfühlt, das konnte vorgefühlt werden, in Südkorea, im Geburtsland des Batterie-Stromers, zwischen dem Hyundai Motorstudio (Goyang) und der Seoul Mobility Show, die von 30. März bis 9. April auf dem örtlichen Messegelände (KINTEX) in Szene ging. Die Straßen der Hauptstadt des süd¬lichen Teils der Korea-Halbinsel sind fast rund um die Uhr mehr als belebt, insgesamt versammeln sich auf einer Grundfläche, die nicht sehr viel größer ist als Österreich, fast 52 Millionen Menschen. Für dieses Verkehrsgewühl ist der Ioniq 6 wie geschaffen, mit Mittelklasse-Dimensionen (knapp 4,9 Meter), sehr komfortablem Interieur sowie Fahrwerks- und Lenkungsabstimmung. Die umfassende Elektronik-Mitgift sorgt fürs Wahren des Abstands nach allen Seiten hin.