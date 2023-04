Kairo, Luxor & Rotes Meer

Der Badeort Hurghada ist ideal für alle, die ihren Urlaub nicht nur faul auf der Sonnenliege verbringen möchten.

Tauch-Hotspots. Das Rote Meer bietet einige der besten Tauch- und Schnorchel-Spots, die man direkt vom Hotel aus erreichen kann. Mit ein bisschen Glück kann man sogar Meeresschildkröten und Delphine ­sehen.

Bunte Korallen und Ausflüge in die Wüste. Etwa 45 Autominuten von Hurghada lockt die Soma-Bay mit einem intakten Riff. An ihr liegen die schönsten Hotels wie etwa der Vier-Sterne Club Robinson Soma Bay oder die beiden Fünf-Sterne-Hotels Sheraton und Kempinski. Je nach Lage der Hotelanlage geht man zwischen fünf und 15 Minuten bis zum Steg, der hinausführt zum Riff: Taucherbrille aufsetzen und eintauchen in die einmalige Korallenwelt mit ihren traumhaft bunten Fischen – neben Papageien-, Clown- und Zebrafischen kann man auch Muränen in den Felsspalten entdecken.

Doch auch das Hinterland und die Wüsten locken mit spannenden Ausflugsmöglichkeiten: Quad fahren in der Wüste, Teetrinken im Beduinenzelt oder Kamelreiten. Angeboten werden auch Flugzeug-Tagestouren nach Kairo mit der Besichtigung der Pyramiden von Gizeh und der Sphinx. Die alte Kultur Ägyptens kann man auch in Luxor bei einem Ausflug ins Tal der Könige erleben. Pauschalangebote u. a. auf https://www.tui.at