Kia EV9: erster Publikumsauftritt in Seoul, Südkorea

Siebensitz-SUV steht unter Strom. Der kastenförmige Lang-Crossover bereitet sich für den Marktstart vor.

Ebenfalls im Rampenlicht der Seoul Motor Show in Südkorea stand ein mit Spannung erwartetes neues Modell von Kia, der Tochtermarke von Hyundai: der vollelektrische EV9, mit 800-Volt-Bordnetz-Architektur. Im Gegensatz zum EV6, der Sportlichkeit nicht nur suggeriert, ist er alleine schon angesichts seines schachteligen Aufbaus auf familiäre Praxistauglichkeit gepolt. Auf gut fünf Metern Außenlänge und bei einem Radstand von 3,10 Metern gehen sich drei Sitzreihen aus, was insgesamt sechs respektive sieben Plätze ergibt. Zugedacht ist ihm die Rolle des Flaggschiffs. Wovon auch die vielversprechende Reichweitenangabe zeugt. Er soll mit einer Batterie-Füllung – entweder 76,1 oder 99,8 kWh, Leistung ab 204 PS – bis zu 540 Kilometer weit kommen. Angetrieben wird er entweder per Heckachse oder über alle vier Räder. Selbstverständlich überkomplett ist das Offert an elektronischen Assistenten, im Dienst der Sicherheit und des Komforts. Ein Detail: Vehicle-to-Load-Funktion, um externe Geräte zu laden. Hierzulande landen soll der lange Crossover in der zweiten Hälfte dieses Jahres.