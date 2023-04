Škoda Kodiaq: SUV-Chef, mit bis zu sieben Plätzen

Großer Bär mit kleinem Appetit: Überkompakter Tscheche punktet mit Zeitlosigkeit & Wirtschaftlichkeit.

Als Dauerbrenner war der überkompakte Crossover angelegt worden, und als solcher erweist er sich auch. Er stand, nach dem Yeti, am Beginn einer deklarierten SUV-Offensive. Seit 2017 steht er, fast unverändert, jedoch stets aktualisiert, am obersten Ende der Verbrenner-Hochbeiner. Mit fast pragmatisch zeitlosem Design am Ex- und im Interieur samt moderner, aber nicht verspielter Technik. Mit seiner optionalen Siebensitzigkeit hebt er sich vom kleineren Bruder Karoq ab. Auch mit seinem Antriebs-Angebot. Das reicht von moderaten 150 Benziner- und Diesel-PS bis zu sportlichen 245 Pferdestärken. Die holt der Tscheche als RS jetzt aus einem Zweiliter-Benziner. Zuvor waren es 240 PS aus einem Zweiliter-Diesel gewesen. Ob man jetzt das eine oder das andere mehr oder weniger mag: Die Top-Leistungsstufe geht einher mit angepasster Peripherie, von Fahrwerks- und Lenkungs-Konfiguration bis zur Inneneinrichtung (Sitze). So ausgerüstet, kann der gar nicht kleine Bär auch so richtig steppen. Wenn es die familiäre Konstellation erfordert, auch zu siebent.