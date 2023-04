Seoul Mobility Show: Südkorea-Heimspiel mit globalen Zielen

In der westlichen Welt wird zunehmend Zurückhaltung geübt, wenn’s um Auto-Messen geht.

Im näheren und im ferneren Osten hingegen wird das automobile Show-Business weiterhin gepflegt. In Zentral-Europa wenig bis gar nicht präsent ist, dass Südkorea Ende März/Anfang April der Nabel der Auto-Welt war. Die zweijährliche Seoul Mobility Show, die viertgrößte ihrer Art in Asien, war, klarerweise, ein Heimspiel für Hyundai, Kia – mit der Weltpremiere des EV9 – und KG Mobility (der neue Name für SsangYong). Auch wenn das Event von der Alten Welt aus betrachtet unter ferner liefen läuft: Die Zielrichtung ist global. Nicht alleine, weil Hyundai und Kia mit den neuen Elektro-Modellen – Ioniq 6 und, wie bereits erwähnt, EV9 – auf weltweite Präsenz abzielen. Auch, weil etwa der nagelneue Ineos Grenadier seinen ersten Asien-Auftritt absolvierte und für mehr als einen Hauch Österreich sorgte. Ebenso lieferten etablierte wie renommierte europäische Marken einen groß angelegten Gastauftritt: Mercedes zeigte unter anderem die G-Klasse (samt in Daunen gehülltem Show Car) und etliche EQ-Modelle her. Auf dem BMW-Stand prangten neben dem XM die 1800er-Cruiser. Und Porsche feierte das 75-Jahr-Jubiläum plakativ ab, mit klassischen und neuen und Concept-Modellen.