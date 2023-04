Suzuki Vitara: Seit 1988 ist der Allrounder präsent

Japanischer Jubilar im 35. Jahr: Eines der Kompakt-SUV-Urmeter geht optisch & technisch mit der Zeit.

Fünfunddreißig Jahre sind gar kein Alter, wenn man es versteht, sich jung und frisch zu erhalten. Suzuki hat das über bisher vier Generationen hinweg für den Vitara getan, mit inkludierten kontinuierlichen Zwischendurch-Aktualisierungen und Adaptionen. Wohl hat der einst knapp mehr als 3,6 Meter kurze Japaner seine Vielfältigkeit reduziert. Dreitürigkeit, Cabrio, Siebensitzigkeit (Grand), mechanisches Allradantriebssystem, das gibt es alles schon längst nicht mehr. Dafür ist die Fahrzeugmarke stets zwar zurückhaltend, doch kontinuierlich mit der Zeit gegangen. Eine Zeitlang war sogar das Styling vergleichsweise bescheiden milde. Was sich mit dem Update von 2020 wieder in Richtung SUV geändert hat. Allerdings, wenn an Bord, mit elek¬tronisch gesteuertem 4x4-System. Auch ist im Laufe der Jahre der Diesel auf der Strecke geblieben. Motorisch stehen in zwei Abstufungen mild hybridisierte Benziner – 1,4- und 1,5-Liter – zur Auswahl. Gekoppelt sind die, je nachdem, an Sechsgang-Schaltungen, entweder manuell oder automatisch oder automatisiert.