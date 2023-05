Urlaubsfeeling mit dem perfekten Sommer-Cocktail

Österreichs schönste Outdoor-Locations sind zurück, obwohl sich das Wetter noch alles andere als frühlingshaft zeigt.

Aber auch mit Hoodie, Schal und Decke lassen sich coole Drinks zu lässigen DJ-Beats in den Rooftop-Bars bis zu den Seeterrassen landauf, landab genießen.

Neben spritzigen Cocktails und saftigen Burgern punktet der Salettl-Sommer am Campus des ehemaligen Alten AKH in Wien 9 mit Sandstrand und Palmen. Mitten in Eisenstadt heißt das neue Outdoor-Wohnzimmer Skyfall Beach Lounge & Bar, die Gäste mit edlen und prickelnden Tropfen aus Österreich und angesagten Cocktail-Kreationen willkommen.

© Hersteller Salettel-Sommer im alten AKH in Wien gibt's Cocktails unter Palmen ×

NÖ: Weingenuss mit Blick auf das Wasser

Zu den Geheimtipps zählt das Hora Restaurant & Weinbar am See in Allentsteig. Das Lokal liegt direkt am Stadtsee mit einer hübschen Uferterrasse, wo man das eine oder andere Gläschen Wein genießen sollte; aber auch die gut ausgestattete Bar überzeugt.