Die Grillsaison steht vor der Tür – so können Sie sich einen Griller sogar selber bauen.

Tipp. Das Brutzeln oder Grillieren gehört in der warmen Jahreszeit einfach dazu. Wer keinen Grill besitzt, baut sich einen auf die Schnelle und gart Fisch, Fleisch und Gemüse über offenem Feuer statt am Herd. Alles, was es für das archaische Kochen braucht, hat man entweder ohnehin oder findet es im Baumarkt.

Das brauchen Sie für den Bau eines einfachen Grills: ein paar Mauer- oder Schamottziegel beziehungsweise andere Steine in entsprechender Größe. Außerdem ein altes Backblech aus Eisen, Emaille oder Edelstahl und ein Grillgitter.

So geht’s: Die Größe des Grills richtet sich nach den Maßen des Backblechs. Suchen Sie einen festen und ebenen Untergrund im Garten oder auf der Terrasse, nicht zu nahe am Haus. Im ersten Schritt die Ziegel versetzt und u-förmig übereinanderlegen, wobei je auf eine Lage mit 6 Steinen eine mit 5 folgt. Dadurch entstehen Belüftungsschlitze.

Das Backblech als Behälter für die Grillkohle wird nach der dritten Ziegelreihe eingesetzt, darauf kommen die letzten beiden Lagen mit Ziegelsteinen. Der Abstand zwischen dem Blech und dem Grillrost, der gut überlappend auf den Steinen liegen sollte, beträgt etwa 23 cm. Ist das Werk fertig, kann man die Holzkohle mehr oder weniger hoch auf das Blech füllen und anzünden.

Nach 20 Minuten kann die Grillparty beginnen!