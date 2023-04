Die Keramikstadt im Salzkammergut lädt zum Sightseeing und punktet mit einem neuen Boutique-Hotel.

Sightseeing. Die Seestadt sollte man auf seiner Bucket-Liste haben: Neben dem aus der Fernsehserie bekannten Schloss Ort lädt der Raddampfer „Gisela“ (Baujahr 1871) zu einer Aussichtsfahrt auf dem Traunsee ein. In der Gmundner Keramik Manufaktur kann man sich selbst als Keramikmaler betätigen. Wer ein gemütliches Bergerlebnis für die ganze Familie sucht, findet dieses am Grünberg: am Baumwipfelpfad mit 75 Meter langer Tunnelrutsche.

Hideaway. Egal ob nach der Sightseeing-Tour oder einer Wanderung – im Boutique-Hotel „Zum Goldenen Hirschen“ kann man relaxen und genießen. Architektin Inge Krebs-Hinterwirth hat den Traditionsbetrieb zu neuem Leben erweckt und das Haus sowie die 21 Zimmer minimalistisch mit vielen interessanten Kunstobjekten eingerichtet. Auf dem Dach findet man ein kleines feines Spa mit Sauna und Fitnessstudio. Ein Highlight ist das Etagere-Frühstück mit Schinken, Lachs und frischem Obst – das Buffet kommt hier zum Gast. Echt gemütlich! https://hirschengmunden.at/