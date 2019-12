Mach mit bei der #unraceable² Ski Challenge

Das Hahnenkamm-Rennen ist eine der bekanntesten Wintersport-Veranstaltungen Österreichs. Es findet jährlich, wie könnte es anders sein, am Hahnenkamm in Kitzbühel statt.

Werde auch DU ein Teil dieses legendären Rennens! Mit der #unraceable² Ski Challenge hast du bis zum 10. Jänner 2020, 23:59 Uhr die Chance, das Hahnenkamm-Rennen gemeinsam mit einer Begleitperson live mitzuerleben. Für die oder den Erstplatzierte(n) aus der #unraceable² Ski Challenge und eine Begleitperson geht es am Rennwochenende (25. Jänner 2020) direkt nach Kitzbühel. Die Money-can’t-buy-Erfahrung beinhaltet ein Tagesprogramm, bei dem der Gewinner/die Gewinnerin das Rennen direkt von der Seidlalm aus erster Reihe verfolgen kann, wenn die Größen aus dem Skizirkus mit Highspeed auf Skiern vorbeirasen. In der Alm wartet ein Meet&Greet mit einer namhaften österreichischen Skilegende, regionale Spezialitäten runden das Kitzbühel-Feeling ab.

Die Plätze 2 bis 10 erhalten einen Audi e-tron Rucksack, handsigniert von Hans Knauß. Auch für die Plätze 11 bis 100 geht es um ein Audi Goodie: ein Audi wireless charging Pad.

Weitere Informationen

Der Wertungszeitraum für die Teilnahme läuft ab sofort bis zum 10. Jänner 2020, 23:59 Uhr. Die Verständigung erfolgt am 14. Jänner 2020. Teilnehmer, die nur knapp die Bestzeit verpasst haben, können im zweiten Durchgang im Rahmen der Vienna Autoshow ihr Glück versuchen. In der Messehalle D von 16. bis 19. Jänner 2020 haben sie die Möglichkeit, um ein weiteres Package für das Hahnenkamm-Rennen zu spielen.

Zur Geschichte des Hahnenkamm-Rennens

Seit der Einführung des Ski-Weltcups im Jahr 1967 wird dieses berühmte Rennen jährlich durchgeführt. Traditionell ist der Termin immer im Jänner, genau eine Woche nach dem ebenso berühmten Lauberhornrennen in Wengen.

Seit 2016 werden folgende Disziplinen gefahren:

• Abfahrt auf der Streif

• Super-G auf der Streif mit Start auf der Streifalm

• Slalom auf dem Ganslernhang

Das klassische Kombinationsrennen am Hahnenkamm war das einzige, das im Weltcup durchgeführt wurde. Die letzte klassische Kombination fand jedoch im Jahr 2013 statt. In den Jahren 2014 bis 2016 wurde eine Super-Kombination mit einem separaten Slalomlauf nach dem gängigen Super-G gefahren. Seit dem Jahr 2017 gibt es keine Weltcup-Kombination mehr am Hahnenkamm.



Im Jahr 1970 wurde anstatt der Abfahrt ausnahmsweise ein Riesen-Slalom durchgeführt, in den Jahren 1953, 1954, 1958, 1960 und 1965 fuhren die Teilnehmer zusätzlich noch einen Riesenslalom.



Aber auch Damen-Rennen wurden am Hahnenkamm ausgetragen. In den Jahren 1932 bis 1961 konnten die weiblichen Skistars ihr Können in den Disziplinen Abfahrt, Slalom und Kombination, in einigen Jahren auch im Riesenslalom unter Beweis stellen. Nach heftigem Widerstand des SC Kitzbühel wurden die Damen-Rennen anlässlich der Länderkonferenz des Österreichischen Skiverbandes am 11. Juni 1960 nach Bad Gastein verlegt.

Hahnenkamm-Sieger der letzten Jahre

In den letzten 20 Jahren standen 4 Österreicher am Sieger-Stockerl. Darunter Hermann Maier, der das Hahnenkamm-Rennen als einziger Österreicher insgesamt 6 Mal gewann. Aber auch sein Namensvetter Matthias Mayer, Klaus Kröll und Stephan Eberhartinger gewannen dieses legendäre Rennen für Österreich.

Der Ski-Rennläufer mit den meisten Siegen am Hahnenkamm heißt Marc Giradelli. Er gewann insgesamt 7 Mal. Dahinter ex aequo der Schweizer Didier Cuche und Hermann Maier mit – wie bereits erwähnt – 6 Siegen.

Wissenswertes zum Hahnenkamm-Rennen

• Das Hahnenkamm-Rennen musste 7 Mal wegen Schneemangels abgesagt werden.

• Lediglich im Jahr 1951 musste das Rennen verspätet – nämlich am 7. und 8. Februar - ausgetragen werden

• Im Jahr 1952 fand kein Rennen statt, weil stattdessen die „Internationale Nordische Wintersportwoche“ ausgetragen wurde

• Von 21. bis zum 24. Januar 1954 musste der Damen-Riesenslalom wegen Regens verschoben werden

• Das Rennen des Jahres 1955 stand ganz im Zeichen des „50 Jahre Kitzbühler SC“. Auch hier sorgte der Regen für eine starke Beeinträchtigung des Rennens.

• Zur Hahnenkamm-Abfahrt 1956 meldeten sich insgesamt 178 Läufer an, sodass es für die weiteren Rennen erhebliche Einschränkungen der Teilnehmeranzahl gab.

Im Jahr 1956 kam auch zum ersten Mal das Bundesheer für die Imprägnierung der Piste zur Hilfe und auf den Startnummern war erstmals auch ein Sponsor – Ovolmaltine – zu sehen.

• Die erste Fernsehübertragung eines Rennens fand im Jahr 1959 statt. Der damalige Österreichische Rundfunk kam mit einem Aufgebot von insgesamt 4 Kameras!

• Die Abfahrt des Jahres 1962 war ebenfalls vom Wetter beeinträchtigt. Da sich die Wetterverhältnisse im Laufe des Rennens stark änderten, war zunächst bei den wärmeren Temperaturen ein schneller Ski von Bedeutung. Später, als es kälter und die Piste härter wurde, musste der Ski wieder gewechselt werden.

• Im Jahr 1965 gab es die Startnummern 16 und 17 nicht. Sie standen symbolisch für die 1964 tödlich verunglückten Skirennläufer „Bud“ Wallace Werner und Charles Bozon.

• Mit Thomas Hauser als bestem Österreicher auf dem 25. Platz erlebte das ÖSV-Team im Jahr 1976 ein unerklärliches Debakel. Hansi Hinterseer – nach dem 1. Lauf am 6. Platz – schied beim 2. Lauf aus.

• 1982 wurden zum ersten Mal Kippstangen beim Slalom eingesetzt

• 1983 wurden zum ersten Mal Schneemaschinen eingesetzt

• Der amerikanische Sender ABC überträgt im Jahr 1984 zum ersten Mal das Rennen in die USA.

• 1985 gab es das erste Promi-Rennen. Gewonnen hat, wie könnte es anders sein, Skilegende Alfred Matt.

• Toni Sailer wird im Jahr 1986 zum Hahnenkamm-Rennleiter ernannt.

• Gemäß den FIS-Regeln wird 1992 das Preisgeld erstmals in Goldmünzen ausbezahlt.

• Im Sommer 1996 wurde die Hahnenkamm-Bahn erneuert und auch gleich in Betrieb genommen. Die Gondeln werden nach den Siegern des Rennens benannt. Der Hahnenkamm-Shuttlezug feiert Premiere. Er bringt die Fans gratis bis ins Zielgelände. Im ersten Jahr wird der Zug bereits von mehr als 56.000 Besuchern genutzt.

• Fritz Strobl fährt 1997 einen Streckenrekord: 1:51,58 Minuten.

• Stephan Eberharter stellt 2004 mit einer Geschwindigkeit von 103,25 km/h einen Streif-Rekord auf. Faszinierend, wenn man bedenkt, dass die Geschwindigkeit in den 1960er Jahren knapp 88 km/h betrug.

• Das Preisgeld beträgt für die ersten 30 Athleten zwischen 70.000 Euro für den Sieger und 500 Euro für den Dreißigsten.