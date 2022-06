Am 18. Juni ist es endlich soweit: Im Austria Center Vienna steigt das große Finale der A1 eSports League. Jetzt sind es nur noch 10 Tage bis zum Mega-Event!

Die Herzen der heimischen eSports Fans schlagen höher und die besten Gamer im deutschsprachigen Raum treffen aufeinander – die halbjährlichen Spiele der A1 eSports League Austria sind immer ein echtes Erlebnis. Zum 5-jährigen Jubiläum geht A1 noch einen Schritt weiter und launcht am 18. Juni das A1 Austrian eSports Festival mit rund 15 Stunden Live-Programm auf einer Fläche von über 3.000 m2.

Fünf Jahre A1 eSports - Finale wird zum Mega-Event

Das A1 eSports League Event ist für eSport Fans ein Muss! Bei spannenden Entscheidungen können die 50 besten eSportler:innen aus dem deutschsprachigen Raum bis zu 2.000 € Preisgeld gewinnen. Gesucht werden die Sieger in vier Spielen – dem Kult-Spiel League of Legends, den alten Bekannten Brawl Stars und VALORANT und dem Newcomer Teamfight Tactics. Die Finalspiele der A1 eSports League Austria presented by ZTE, eSports Ausstellern und Erlebnisflächen machen das Event zu einer würdigen Jubiläumsfeier mit feinstem Entertainment, Spannung und ganz viel Spaß.

Doch nicht nur bei den großen Final-Spielen wird es spannend. Bei zahlreichen Stationen mit den verschiedensten Spielen können alle Besucher mitspielen, ihr Talent zeigen und sogar Geld gewinnen. Bei den Spielen Magic: The Gathering und Super Smash Bros Ultimate ist ein Jeder und eine Jede eingeladen mitzuspielen und ein Preisgeld in der Höhe von 1.000 € zu gewinnen!

Große Vielfalt bei Spiel-Möglichkeiten

Auch bei den anderen Stationen ist Spaß garantiert! Es wartet dank der A1 eSports Partner ZTE, Red Bull und Kellys zusätzlich spannendes Rahmenprogramm mit vielen Mitmach-Stationen auf die Besucher. Bei Minigolf, Carrera Mario Kart Battle, Brawl Stars, Warhammer, FIFA und vielen weiteren Spielen kann man Ausprobieren, in eSports eintauchen und die unglaubliche Atmosphäre dieses Events genießen. Das eSports Festival stellt eine Einstiegsmöglichkeit in die Welt der eSports dar. Noch dazu werden mehrere Partner und Aussteller den Besuchern E-Sports näherbringen. Eines ist klar: beim A1 eSports Festival kommen alle auf ihre Kosten.

Marco Harfmann, Director Marketing Communications bei A1: „Wir freuen uns mit dem A1 Austrian eSports Festival zum 5-jährigen A1 eSports Jubiläum nun den nächsten Meilenstein setzen zu können. Obwohl die Finalspiele der A1 eSports League Austria immer noch das Highlight des Events sein werden, haben wir den steigenden Bedarf an Einstiegsmöglichkeiten in den E-Sport erkannt. Mit dem A1 Austrian eSports Festival möchten wir gemeinsam mit der österreichischen Community dem E-Sport eine eigene Bühne bieten. Im Rahmen des Events können Interessierte einen Tag lang E-Sport pur erleben und in diese neue Welt eintauchen.“

Tickets (15 Euro) sind unter esportsfestival.at erhältlich. Der Eintritt unter 12 Jahren ist kostenlos, für Schüler und Studenten gibt es Ermäßigungen.