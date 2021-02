Historisch! Österreich holt Silber im Mixed-Staffel

Das ÖSV-Team hat bei der Biathlon-WM im Mixed-Staffel die Silber-Medaille geholt!

Die österreichische Mixed-Staffel hat am Mittwoch zum Auftakt der Biathlon-WM in Pokljuka mit Silber überrascht. David Komatz, Simon Eder, Dunja Zdouc und Lisa Hauser holten nach 4 x 7,5 km bei schwierigen Nassschneeverhältnissen als beste Mannschaft am Schießplatz mit nur zwei Nachladern die erste ÖSV-Medaille in dieser Disziplin. Gold ging überlegen an Topfavorit und Titelverteidiger Norwegen. Bronze holte drei Sekunden hinter Österreich Schweden.

Die Top-Ergebnisse für Österreich in der gemischten Staffel waren bis dato fünfte Rängen 2015 und 2016 gewesen. Hauser, Zdouc und Komatz jubelten über ihre ersten WM-Medaillen, Routinier Eder hat schon mehrere gewonnen.