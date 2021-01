Altach steht vor einer echten Transfer-Überraschung.

In Altach bastelt man an einem echten Transfer-Coup. Der "Neuen Vorarlberger Tageszeitung" zufolge soll ein Wechsel von Neven Subotic zum SCR Altach vor dem Abschluss stehen. In den kommenden Wochen soll der Deal mit dem 32-jährigen Verteidiger fixiert werden, eine Bestätigung seitens der Vorarlberger gibt es allerdings noch nicht.

Der routinierte Defensivspezialist erlebte sein fußballerisches Hoch in Dortmund. Zwei Meistertitel und jeweils zwei DFB-Pokal- und Supercup-Titel heimste der gebürtige Serbe zwischen 2008 und 2018 beim BVB ein. Nach den Erfolgen in Deutschland zog es Subotic weiter zu Saint-Etienne, Union Berlin und zuletzt zum türkischen Erstligisten Denizlispor. Seinen Vertrag mit den Türken löste der Innenverteidiger erst vor Kurzem wegen ausstehener Gehaltszahlungen auf.