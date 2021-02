Austria plant Investor-Präsentation nächste Woche

Die stark angeschlagene Wiener Austria, hat offenbar einen neuen Investor gefunden. Nächste Woche könnte es schon offiziell werden.

Nach aktuellem Stand, hat der Bundesligist ein Minus von 18,8 Millionen aus der abgelaufenen Saison. Eine Summe, die ohne einen neuen Investor nicht mehr auffangbar ist.

Investor aus Osteuropa?

Nun soll AG Vorstand Markus Kraetschmer offenbar einen neuen Geldgeber gefunden. In den vergangen Wochen waren potenzielle Investoren aus Osteuropa in der Generali-Arena zu Gast. Spätestens nächste Woche soll bei den Veilchen eine Entscheidung fallen, denn die Zeit drängt.

Strategischer Partner als Ziel

Am 2. März muss die Austria ihre Lizenzunterlagen für die kommende Saison an die Bundesliga übermitteln. Der Tabellensiebte der laufenden Saison kann bis zu 49,9 Prozent der AG-Anteile an einen Geldgeber veräußern. Kraetschmer betonnte bei seinen Interviews immer: „Es muss ein strategischen Partner sein.“

So könnte der zukünftige Investor, nicht nur ein reiner Geldgeber werden.