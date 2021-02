Nach wochenlangem Tauziehen ist die Transferpoker rund um Ried-Spieler Marco Grüll vor kurzem zu Ende gegangen.

Beim gestrigen Auswärtsspiel gegen Sturm Graz in konnte Grüll wieder mit sportlichen Leistungen auf sich aufmerksam machen. Der Ried-Akteur sorgte in Graz für den zwischenzeitlichen Ausgleich für sein Team, zu einem Punkt reichte es aber Schlussendlich nicht. Sturm Graz gewann dank eines späten Treffers in der Nachspielzeit durch Gazibegovic mit 2:1.

„Es ist sehr blöd gelaufen. Mit der letzten Aktion so ein Freistoß. Das Foul sollte man nicht machen, aber das macht keiner zu Fleiß und, dass er ihn so reinhaut ist natürlich super. Aber es hilft eh nicht.", so Grüll im Interview.

Zukunft geklärt

Doch das beherrschende Thema des Abends, war der Wechsel von Marco Grüll zu Rapid im kommenden Sommer.

„Für mich ist jetzt Klarheit da, ich werde jetzt noch drei Monate mit 100 Prozent in Ried sein, da denke ich nicht an andere Sachen."

Dass es in den vergangenen Wochen nicht immer einfach war gab der 22-Jährige nach der Sturm-Partie aber zu: „Man hat schon viele Anfragen gehabt und das Telefon hat oft gescheppert in letzter Zeit, aber das ist jetzt vorbei.“

Ried-Trainer glaubt an Grüll

Ried Trainer Miron Muslic ist nun auch endlich froh, dass das Wechseltheater ein Ende hat.

"Jetzt hat der Junge endlich Gewissheit, wie die Zukunft ausschaut ab Sommer. Ich bin überzeugt, dass er in den letzten drei Monaten noch einiges für uns bewegen wird. „