Nach Rot im Admira-Test herrscht dicke Luft zwischen Rapid und Taxi Fountas.

Mit 20 Treffern zählte der Grieche in der Vorsaison zu den Toptorjägern. Davon ist Fountas nun weit entfernt: Beim 3:1-Test gegen die Admira flog er nach einer Tätlichkeit vom Platz. Dem 25-Jährigen droht nun eine längere Sperre in der Liga. Es war nicht die erste Disziplinlosigkeit: Im Derby krachte es mit Thorsten Schick, in Salzburg stritt er sich mit Ercan Kara um einen Elfer. Eine Aussprache und eine Geldbuße folgten - doch klar ist: Fountas ist wechselwillig, seine Tage in Hütteldorf sind wohl gezählt.

Sportlich ist Rapid bereit für den Auftakt: Alle drei Tests wurden gewonnen: 2:1 gegen Lafnitz, 2:1 gegen Rapid II sowie 3:1 gegen die Admira.