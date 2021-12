Nach Wut-Rede: Herzog entschuldigt sich auf Twitter

In einem auf Twitter geposteten Video entschuldigte sich der Admira-Trainer für seine emotionalen Entgleisungen.

Gerade erst am Wochenende unterlag die Admira in der heimischen Südstadt Rapid denkbar knapp mit 1:2. Nach einigen Niederlagen rangiert das Team von Ex-Teamspieler Andi Herzog in der unteren Tabellenhälfte und wird im Frühjahr wohl den Kampf gegen den Abstieg priorisieren. Doch gerade die letzte Niederlage setzt Herzog zu. "Ich glaube, jeder, der das Match gesehen hat, für den ist es ganz logisch, dass die spielentscheidenden Situationen gegen uns entschieden worden sind", meinte der ÖFB-Rekordnationalspieler auf "Sky" in Richtung von Schiedsrichter Sebastian Gishamer - und setzte nach: "Dann kann man das Spiel leider nicht gewinnen. Wir sind leider verarscht worden." Besonders bitter: Das Spiel am vergangenen Sonntag in der Südstadt war wieder das erste Bewerbsspiel vor Zuschauern seit drei Wochen.

Mit ein bisschen Abstand dürfte Herzog seine Brandrede aber entspannter sehen. "Ich bin ein impulsiver Trainer und entschuldige mich bei dem einen oder anderen Schiedsrichter und Linienrichter. Aber ich entschuldige mich nur für die Sachen, bei denen ich im Unrecht war, und da waren sicher einige Kritiken von mir die zurecht waren, da brauchen wir jetzt aber nicht über gestern reden", so der ehemalige Bayern-Legionär auf Twitter.