Bange Minuten in Horn. Amro Lasheen ging in der 54. Minute ohne Fremdeinwirkung zu Boden und war bewusstlos, wurde danach mehrere Minuten am Feld behandelt.

Das Nachtragsspiel der 2. Fußball-Liga zwischen dem SV Horn und den Young Violets Austria Wien hat auch im zweiten Anlauf nicht plangemäß beendet werden können. Nachdem vergangenen Freitag die schlechten Witterungsverhältnisse samt starkem Schneefall eine Austragung verhindert hatten, gab es beim Neuanlauf am Mittwochabend aus einem anderen Grund in der 54. Minute bei einer 4:1-Führung für die Wiener einen Spielabbruch. Der 22-jährige Horn-Abwehrspieler Amro Lasheen ging ohne Fremdeinwirkung zu Boden und war mehrere Minuten bewusstlos. Nach einer minutenlangen Unterbrechung wurde die Partie dann nicht mehr fortgesetzt. © Gepa "Der Senat 1 entscheidet über die weitere Vorgehensweise bzw. die Wertung des Spiels", verlautete die Liga in einer Aussendung. Laut Horn-Angaben war Lasheen, nachdem er vom Platz getragen wurde, wieder ansprechbar. Zur Abklärung sei er ins Krankenhaus gebracht worden. Das Spiel in Horn musste abgebrochen werden. Amro Lasheen ging in der 54. Minute ohne Fremdeinwirkung zu Boden und war mehrere Minuten bewusstlos.



Im Vordergrund steht: Alles Gute an Amro Lasheen! #faklive #LigaZwa pic.twitter.com/mzYZCrtvEN — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) March 24, 2021