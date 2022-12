Core Bag – effektives Training für den ganzen Körper

Auf der Suche nach neuen, effektiven Ganzkörper-Workouts taucht mit Sicherheit irgendwann der Core Bag auf. Dabei handelt es sich um ein Trainingsgerät, das sich leicht handhaben lässt und sehr vielseitig einsetzbar ist. Es eignet sich für Anfänger genauso wie für fortgeschrittene Fitnessfans.

Der Core Bag, Sandbag oder auch Fitness Bag genannt, sieht aus wie ein Stück von einem Baumstamm in Form eines Sackes. Er ist mit Schlaufen und Griffen ausgestattet, für die leichtere Handhabung. Es gibt dieses Trainingsgerät mit einem festen Gewicht von 5 bis 30 kg. Außerdem gibt es die Möglichkeit, den eigenen, ganz individuellen Core Bag selbst mit kleinen Gewichtstaschen zu füllen und so das Gewicht für das Training selbst zu bestimmen.

Pixabay © 5132824 (CC0 Public Domain) Beim funktionellen Training kommen die verschiedensten Trainingsgeräte zum Einsatz. Der Core Bag kann gleich mehrere ersetzen. ×

Darüber hinaus gibt es auch noch den Aqua Bag, der sich mit Wasser füllen lässt und den gebogenen Bulgarian Bag. Auf letzteren gehen alle modernen Varianten des Core Bags zurück. Wahrscheinlich kommt der Core Bag aus Strongman-Wettbewerben, wo sehr schwere Sandsäcke – allerdings ohne Griffe und Schlaufen – zu schleppen und zu heben sind.

Die coole Variante des Core Bags kommt heute hauptsächlich im Functional Training zum Einsatz. Er eignet sich auch gut als Kraft-Workout-Gerät für Einsteiger.

Fitnessgeräte müssen heute vielseitig sein

Moderne Fitnessgeräte müssen heutzutage hohen Ansprüchen gerecht werden. Sie sollen viele Übungen erlauben und sich für Einsteiger und auch Fitness-Profis gleichermaßen eignen. Am besten ist es, wenn die Fitnessgeräte für drinnen und draußen geeignet, pflegeleicht und preiswert sind.

Die Anforderungen sind hoch und der Core Bag erfüllt sie alle. Die moderne und vielseitige Variante eines Baumstamms macht Furore, nicht nur in den Fitnessstudios, sondern auch in vielen Home-Gyms, wo man sich mit dem Core Bag ganz einfach trainieren lässt.

Welche Vorteile hat das Training mit dem Core Bag?

Power oder Core Bags gibt es noch nicht so lange in der Fitnesswelt. Im Vergleich zu Medizinball oder Hantel ist er noch sehr jung. Er bietet eine große Vielfalt an Trainingsmöglichkeiten und eignet sich besonders gut für Ganzkörper-Workouts, die die großen Muskelgruppen in Gesäß und Beinen fordern. Damit ist ein kurzes, knackiges oder hoch intensives Training möglich, das sehr effektiv Fett verbrennt und Muskeln aufbaut. Darüber hinaus ist es möglich, ganz gezielt bestimmte Muskeln zu trainieren und zu formen.

Der mit Sand gefüllte Gewichtssack hat gegenüber Hanteln oder ähnlichen Trainingsgeräten einen wesentlichen Vorteil: Der Sand darin bewegt sich immer. Diese Instabilität müssen die Muskeln ausgleichen. Daher ist die Belastung beim Training anders als bei herkömmlichem Gewichtstraining. Es verbessert die Koordination und stärkt die Tiefen-Muskulatur.

Darüber hinaus hat das Core-Bag-Training noch weitere Vorteile. Es bereitet den Körper auf ganz alltägliche Situationen vor, wie

das Tragen von Einkaufstaschen, Eimern, Gießkannen

das Heben von Koffern oder

Kinder auf den Arm nehmen

Oft handelt es sich bei diesen alltäglichen Bewegungen um sehr einseitige Belastungen, bei denen zudem Stabilität und Griffkraft gefragt sind. Das lässt sich mit dem Core Bag ganz einfach trainieren.

Pixabay © 9to5strength (CC0 Public Domain) Mit dem Core Bag sind diese Art Kniebeugen viel angenehmer. ×

Der Core Bag ist eine gleichwertige Alternative zu Hantel- und Kettlebell-Training. Damit sind viele Übungen möglich, für die sonst die Langhantel zum Einsatz kommt, beispielsweise Kniebeugen. Allerdings liegt der Sandsack viel angenehmer im Nacken als die Eisenstange.

Mit dem Core Bag sind so schwungvolle Übungen möglich wie sonst mit der Kettlebell. Durch die Griffe und Schlaufen lässt sich der Core Bag nicht nur gut anheben. Er lässt sich auch gut schwingen. Das beansprucht die beteiligten Muskeln auf eine ganz andere Art. Der Core Bag stärkt zudem – genau wie Kettlebells – die Griffkraft.

Tipps für das Core-Bag-Training

Bevor es mit dem Core-Bag-Training losgeht, hier noch drei wichtige Tipps:

- Training bei Maximalkraft

Wer bei Maximalkraft trainieren will, kann das als Einsteiger noch ganz gut mit dem Core Bag tun. Doch wenn mit der Zeit mehr Gewicht notwendig wird, sind Hanteln oder Geräte besser dafür geeignet. Dennoch ist das Core-Bag-Training sinnvoll, denn es verbessert die funktionelle Kraft. Ein Core-Bag-Workout trainiert das Zusammenspiel der Muskelketten.

- Das richtige Material

Ein hochwertiger Core Bag ist aus robustem, dichtem, abwaschbarem Kunstleder von guter Qualität. Insbesondere die Verarbeitung ist wichtig, denn durch schlecht gemachte Nähte rieselt mit der Zeit der Sand heraus.

- Den Core Bag selbst befüllen

Wer seinen Core Bag selbst befüllen will, muss wissen, dass es verschiedene Arten von Sand gibt. Quarzsand ist beispielsweise ein sehr feiner Sand, viel feiner als herkömmlicher Spielsand. Ein Beutel mit einfachem Sand ist daher bei gleicher Größer um einiges leichter als ein Beutel mit Quarzsand. Wichtig ist außerdem, dass der Sand trocken ist. Als Alternative lassen sich Core Bags auch mit Kunststoff-Granulat füllen.

Wie schwer sollte der Core Bag sein?

Das Trainingsgewicht hängt vom eigenen Fitnesslevel, den Zielen und den geplanten Übungen ab. Wer Muskeln aufbauen will, muss mit höheren Gewichten arbeiten. Beim Kraftausdauer-Training und auch beim funktionellen Training darf der Core Bag etwas leichter sein. Einsteiger können die meisten Übungen mit einem 10-kg-Sack machen. Wichtiger Grundsatz: Je schwerer der Core Bag ist, umso weniger Wiederholungen und Sätze sind zu absolvieren.

Sonderform – Bulgarian Bag

Der Power Bag oder Bulgarian Bag hat ein bulgarischer Profiringer konzipiert. Mit dem gebogenen Power Bag sollte das Training variantenreicher, die Gewichte höher und zugleich angenehmer zu tragen werden. Im Gegensatz zu Metall-Hanteln ist der Power Bag weich und anschmiegsam. Selbst bei höherem Gewicht ist er noch angenehm in der Handhabung. Gleichzeitig ist die Verletzungsgefahr geringer, wenn der Sportler das Gerät auf den Boden fallen lässt. Mit den vielen Griffen und Schlaufen sind viele, sehr unterschiedliche Übungen möglich. Es gibt die Power Bags in ganz unterschiedlichen Gewichten, teilweise auch mit mehr als 30 kg. Damit können vom Einsteiger bis zum Profi alle ein Krafttraining absolvieren, das auf ihr Leistungsniveau abgestimmt ist.