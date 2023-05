× Der Wings For Life World Run 2023

206.728 registrierte Teilnehmer aus 192 Nationen und über 5,8 Millionen Euro für die Wings for Life Stiftung zugunsten der Rückenmarksforschung: Der 10. Wings for Life World Run sorgte bei seinem Jubiläum für neue Rekorde.

52.303 registrierte Läufer und Rollstuhlfahrer gingen auch hierzulande für die gute Sache an den Start – beeindruckende 13.500 davon beim ausverkauften Flagship Run in Wien.

Premieren-Siegerin und erfolgreiche Titelverteidigung

Während die meisten Teilnehmer bereits vom Catcher Car eingeholt wurden, kämpften zum Schluss die besten Läufer noch um den Sieg bei den Damen und Herren – bis zum Ende mit dabei auch zwei Österreicher, die beim Flagship Run Wien an den Start gingen. Die Polin Kasia Szkoda sorgte mit 55 km für einen Premieren-Sieg bei den Frauen – sie war die Einzige, die noch weiter lief als Veronika Mutsch aus Salzburg, die mit 49,9 Kilometern die Frauen-Wertung in Österreich gewann. Bei den Herren war es der Vorjahressieger aus Japan, der alle anderen Teilnehmer übertrumpfte. Jo Fukuda kürte sich mit beeindruckenden 69 km zum Sieger der Jubiläums-Ausgabe des globalen Charity-Laufs. Auch der Österreich-Gewinner Mario Bauernfeind lief beim Flagship Run Wien lange Zeit mit um den globalen Gesamtsieg. Erst nach 61,9 Kilometern holte das Catcher Car den Wiener Marathon-Spezialisten ein. Mit dieser Spitzenleistung belegte er im weltweiten Ranking den sensationellen Platz sechs.

© Philip Platzer for Wings for Life World Run ×

Österreich-Sieger bei den Herren Mario Bauerfeind mit Paralympics-Legende Reini Sampl und Snowboarderin Anna Gasser

Gänsehaut-Moment mit Ex-Skispringer Lukas Müller

Für einen der emotionalsten Momente des 10. Wings for Life World Run sorgte in Wien Lukas Müller: Der Kärntner demonstrierte eindrucksvoll, wofür tausende Teilnehmer heute an den Start gegangen sind. Der seit 2016 inkomplett querschnittsgelähmte Ex-Skispringer stand aus dem Rollstuhl auf und nahm erstmals gehend am globalen Spendenlauf teil. Er schaffte grandiose 2,3 Kilometer, bevor ihn das Catcher Car einholte. Lukas Müller steht mit seiner Entwicklung beispielhaft für die optimale Versorgungskette innerhalb der ersten 24 Stunden nach einer Rückenmarksverletzung – eines der vielen Themen, mit denen sich die Stiftung Wings for Life beschäftigt.

Österreich läuft für die, die es nicht können

Unter den 52.303 registrierten Startern in Österreich waren auch österreichische Sportstars wie Lisa Hauser, Johannes Lamparter, Benjamin Karl, Nico Langmann, Thomas Morgenstern und Andreas Goldberger. Sie waren mit 13.500 Teilnehmern beim ausverkauften Flagship Run in Wien auf der Strecke, um beim Jubiläumslauf gemeinsam für die gute Sache Kilometer um Kilometer zu sammeln. Rekord-Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher lief wie schon in den vergangenen Jahren mit der Wings for Life World Run App – in diesem Jahr in Holland. Insgesamt fanden weltweit 246 organisierten App Run Events statt, 41 davon in ganz Österreich, unter anderen in Trins, im Zillertal mit Heinz und Hannes Kinigadner sowie im Salzburger Volksgarten mit den Eishockey-Meistern des EC Red Bull Salzburg.

© Matthias Heschl for Wings for Life World Run ×

Unterstützung für Forschungsprojekte

Insgesamt konnte Wings for Life dank Spendeneinnahmen, u.a. aus dem Wings for Life World Run, bereits 276 verschiedene Projekte fördern, die zuvor nach einem strengen Auswahlverfahren bestimmt wurden. Dr. Verena May, wissenschaftliche Koordinatorin von Wings for Life, erklärt: „Derzeit gibt es 74 Forschungsprojekte auf der ganzen Welt, darunter 16 neue Projekte seit 2022. Diese befassen sich vor allem mit Regeneration, Wiederaufbau und Folgeschäden.“

Inoffizielle Ergebnisse Wings for Life World Run 2023

International

• Gesamtsieg Frauen weltweit: Kasia Szkoda (Polen), 55,0 km

• Gesamtsieg Herren weltweit: Jo Fukuda (Japan), 69,0 km

Österreich

• Gesamtsieg Frauen in Österreich: Veronika Mutsch (Salzburg), 49,9 km

• Gesamtsieg Herren in Österreich: Mario Bauernfeind (Wien), 61,9 km