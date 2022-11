Die 22. Auflage der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar wirft ihre Schatten voraus und so manch ein Fußballfan hat Angst, das eine oder andere Spiel des Turniers zu verpassen.

In Österreich gibt es allerdings in Sachen WM-Übertragung nur gute Nachrichten. Denn alle 64 Partien der weltweit besten Mannschaften (inklusive Endspiel) werden live im ORF übertragen. Außerdem gibt es ein kostenloses Streaming-Angebot vom ORF, das ORF-TVthek heißt. Dafür muss man noch nicht einmal ein Konto erstellen, sondern einfach nur Minuten vor Spielbeginn online gehen, um den richtigen Sender zu finden. 25 Begegnungen werden aus Katar auch auf ServusTV übertragen.

Allerdings: Die beiden Fernsehsender ORF und ServusTV sind in vielen anderen Ländern gesperrt.

Das bedeutet, wer sich während der Fußball WM in Katar im Ausland auf Reisen befindet oder in ein anderes Land auswandert, kann sich keine WM-Übertragung mit österreichischen Kommentatoren anschauen.

TIPP: Wer sich in einem Land befindet, in dem man nicht auf das geliebte Fernsehprogramm zugreifen kann, da es nicht verfügbar ist, kann ein VPN nutzen. Egal, wo auch immer man sich aufhält: in wenigen Minuten kann das lokale Programm verfügbar sein. Denn mit einem VPN kann jeder virtuelle Standort mit geändert und Streams entsperrt werden – obwohl diese zuvor nicht verfügbar waren.

Das VPN entsperrt geographisch blockierte Inhalte, sodass es ohne weiteres möglich ist, beispielsweise ORF zu empfangen, um sich so im Ausland die WM-Spiele anschauen können.

© mohammed_hassan Live Streams im Ausland sehen

Warum man einige Streams nicht weltweit ansehen kann

Zwar sind viele Programme und Kanäle auch online verfügbar, aber es gibt Grenzen. Denn Online-Streams müssen weltweit festgelegt Rechte für Übertragungen berücksichtigen.

Das bedeutet, dass man nur bestimmte Programme sehen kann, wenn man sich in dem Land befindet, in dem der Stream auch die Übertragungsrechte besitzt.



Ansonsten besteht keine Möglichkeit auf einen Zugriff auf den Stream. Daher werden auch nicht alle Sportereignisse weltweit übertragen und es werden Inhalte blockiert werden, weil man sich in einem Land befindet, in dem diese Sportereignisse nicht übertragen werden. Mit einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN) können diese Einschränkungen umgangen werden.

ORF und ServusTV zeigen die WM-Spiele

Bereits 2012 hatte sich der österreichische Fernsehsender ORF die Rechte an der Übertragung der 22. Auflage der Fußball WM 2022 gesichert und damit bleibt er auch für die österreichischen Fußballfans weiterhin der WM-Fernsehsender Nummer 1.

Allerdings überträgt der ORF 1 nicht alle 64 WM-Spiele – denn darunter werden 25 Partien auf dem Fernsehsender ServusTV des jüngst verstorbenen Didi Mateschitz zu sehen sein. Dabei sind 19 Spiele aus der Gruppenturnierphase, zwei aus dem Achtelfinale sowie zwei Spiele aus dem Viertelfinale, ein Halbfinal-Spiel und die Partie um den dritten Platz.

Außerdem halten der öffentlich-rechtliche Rundfunk und Mateschitz ServusTV die Übertragungsrechte für das Radio, für Video-on-Demand-Inhalte und Live-Streams. Letztere und auch die Highlights der FIFA WM in Katar können sich die Fernsehzuschauer aus der jeweiligen Mediathek kostenlos abrufen.

Im ORF werden wieder bekannte Moderatoren- und ein bekanntes Expertenteam zu sehen sein: So etwas wie Kult-Status haben vor allem die beiden Persönlichkeiten Rainer Pariasek und Fußball-Legende Herbert Prohaska. Sie werden bei den Zuschauern sicherlich für einige interessante und witzige Fernsehmomente sorgen.

Die Live-Streams der deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF können nur in Deutschland und die Streams des ORF hingegen nur in Österreich empfangen werden. Da alle Anbieter mit einem sogenannten Geoblocking ausgestattet sind, können nur sogenannte VPN-Dienste diese Sperren umgehen.

22. FIFA Fußball Weltmeisterschaft in Katar

Kaum eine andere Fußball Weltmeisterschaft wurde so heiß diskutiert und ist bis heute noch so umstritten wie die 22. Auflage der Fußball WM in Katar. Zum ersten Mal ist ein arabisches Land Gastgeber und erstmals wird im Winter gespielt - aufgrund der hohen Tagestemperaturen im Sommer in Katar. Das Gastgeberland wurde 2010 in einer Abstimmung des FIFA Exekutiv-Komitees in Zürich festgelegt.

© QuinceCreative Wer wird Fußball Weltmeister 2022?

Ab Sonntag, den 20. November bis zum vierten Advent, dem 18. Dezember 2022 treten die besten Fußballmannschaften der Welt in Katar an und kämpfen um den Weltmeister-Titel.

Das Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador findet am 20.11. um 17 Uhr (MEZ) im Al-Bayt-Stadion in der Küstenstadt Al-Chaur statt, das Finalspiel ist am 18.12. um 16 Uhr (MEZ) im Lusail Stadion in der katarischen Planstadt Lusail.



Das Turnier in Katar wird - genau wie die WM 2014 und 2018 - von 32 Mannschaften bestritten. Jeder Kontinentalverband hat genauso viele Startplätze wie bei den letzten WM-Turnieren zur Verfügung. Automatisch qualifiziert ist als einzige Mannschaft Katar als Gastgeber und das größte Kontingent stellt die UEFA mit 13 Mannschaften.

Kosten – Zählt man die enormen Gesamtkosten der bevorstehenden WM 2022 in Katar zusammen – unbeachtet der Baukosten und Renovierung neuer und bereits bestehender Stadien – und berücksichtigt alle Ausgaben für die Infrastruktur, dann ist die diesjährige Fußball WM in Katar die mit großem Abstand teuerste Fußball Weltmeisterschaft aller Zeiten. Die arabische Halbinsel Katar hat gigantische Kosten von rund 220 Milliarden Dollar angehäuft. Im Vergleich zur Fußball Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland, erscheinen die damals angefallenen deutschen Kosten von 4,3 Milliarden Dollar geradezu winzig.