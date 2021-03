Die wertvollsten Teams der Europa League

Die europäischen Pokalwettbewerbe gehen langsam aber sicher in ihre entscheidende Phase.

Neben der Königsklasse kämpfen die europäischen Spitzenteams auch um die Europa League. Nachdem Red Bull Salzburg schon in der Vorrunde der Champions League die Segel streichen musste, ging es für die Bullen in der Europa League weiter. Allerdings war auch hier nach der Zwischenrunde gegen Villarreal Schluss . Mittlerweile sind auch in diesem Wettbewerb einige große Namen zu finden. Wir schauen uns an, wo die österreichischen EL-Teams im europäischen Marktwert-Vergleich stehen.

Manchester United auf Platz 1

Von den verbliebenen Teams im Achtelfinale der Europa League hat Manchester United die wertvollste Mannschaft. Transfermarkt listet die Red Devils mit einem Gesamtmarktwert von knapp 738 Millionen Euro. Für das Weiterkommen in der Champions League hat es trotzdem nicht gereicht. Deshalb geht die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer nun einen Wettbewerb tiefer an den Start. Hier steht im Achtelfinale ein echter Klassiker auf dem Programm. Das Duell gegen AC Mailand versprüht wahren Champions League Flair.

Tottenham auf Platz 2

Mit den Tottenham Hotspur befindet sich wenig überraschend ein weiter Premier League Club auf dem zweiten Platz der wertvollsten EL-Teams. Der Gruppengegner des LASK hat sich in der Vorrunde souverän durchgesetzt und auch den zweiten österreichischen Vertreter, den WAC , in der Zwischenrunde ausgeschaltet. Damit zeigt sich wieder einmal, dass Geld im Fußball eben doch Tore schießt. Betway Sportwetten hat sich mit dem Finanzgebaren der europäischen Spitzenclubs beschäftigt und die Marktwerte verglichen. Wenig überraschend geben die englischen Clubs in sowohl in der Champions als auch der Europa League den Ton an.

Arsenal London auf Platz 3

Wie sollte es anders sein? Die ersten drei Plätze der 16 wertvollsten gehen an die Premier League Clubs. Arsenal London liegt mit einem Marktwert von knapp 554 Millionen Euro zwar rund 150 Millionen hinter ManUtd und den Spurs, allerdings hat man immer noch einen großen Abstand zum AC Mailand. Arsenal London bekam es in der Gruppenphase unter anderem mit Rapid Wien zu tun. Allerdings hatten die Wiener in beiden Partien das Nachsehen. Nachdem sich Arsenal in der Zwischenrunde gegen Benfica durchgesetzt hat, steht im Achtelfinale nun Olympiakos Piräus auf dem Programm. So wie es derzeit aussieht, wäre der Titelgewinn in der Europa League der aussichtsreichste Weg auch in der kommenden Saison international zu spielen. Dementsprechend fokussiert dürften die Gunners im Verlaufe des Wettbewerbs noch auftreten.

AC Mailand auf Platz 4

Dem eigenen Selbstverständnis zufolge sieht sich der AC Mailand in der Königsklasse. Da soll es in der kommenden Saison auch wieder hingehen. In der Serie A liefern sich Ibrahimović und Co. ein spannendes Titelrennen mit dem Stadtrivalen Inter. Auf der europäischen Bühne steht das Duell mit dem Marktwert-Krösus Manchester United an. Mit einem Gesamtmarktwert von knapp 500 Millionen Euro brauchen sich die Italiener hier allerdings nicht zu verstecken.

Wie man sieht, dominieren die englischen Teams auch in der Europa League. Während Red Bull Salzburg mit einem Marktwert von knapp 144 Millionen Euro im Mittelfeld anzusiedeln ist, zählen der LASK, WAC und Rapid eher zu den „finanzschwächeren“ Teams.