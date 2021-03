Die spusu Vienna Capitals stellen mit einem 3:2-Sieg in der Viertelfinal-Serie auf 2:0

Wichtiger Erfolg: Die Caps gewannen das 2. Duell mit Fehervar 3:2, stellten in der Viertelfinal-Serie auf 2:0. Torjäger Loney eröffnete mit dem 1:0 (20.). Zwar glich Hari aus (29.), doch Archibald (30./PP) und Nissner (40./PP) nützten Überzahlspiele für eine 3:1-Führung. „Sehr wichtige Treffer“, so Trainer Cameron. Dennoch wurde es spannend: Stipsicz verkürzte auf 2:3 verkürzen (45./PP). Mit vollem Einsatz brachten die Caps den Vorsprung über die Zeit. Cameron: „Wir führen jetzt 2:0 in der Serie, aber das heißt nichts.“ Am Dienstag gehts in Wien weiter.



Benjamin Pfeifer