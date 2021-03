6:0 - Capitals stürmen ins Halbfinale

Die spusu Vienna Capitals schießen Fehérvár 6:0 ab und stehen im Halbfinale.

Székesfehérvár. Die Vienna Capitals stehen als erstes Team im Halbfinale! Dank eines deutlichen 6:0-Erfolges in Ungarn entschieden die Wiener die Viertelfinal-Serie gegen Fehérvár mit einem „Sweep“ für sich – 4:0. „Das war unser bestes Spiel in der Serie. Jeder hat eine gute Leistung gebracht“, lobte Coach Dave Cameron seine Cracks. Die waren von Beginn an tonangebend: Loney (7.), Besse (12.) und Hartl (16./PP) sorgten rasch für eine 3:0-Führung.

Hartl fuhr kurz darauf nach einem hohen Stock mit blutender Nase vom Eis. Mit Gitterhelm und Watte in den Nasenlöchern kam er wieder zurück – und sah die Entscheidung. Nach dem 4:0 von Archibald war der Widerstand von Fehérvár endgültig gebrochen (41.). Loney (48./PP) und Lakos (54.) fixierten das 6:0-Schützenfest. Goalie Starkbaum feierte sein zweites Shutout in Folge.

Enge Spiele waren in der Serie entscheidend

Cameron analysierte zufrieden: „Entscheidend in dieser Serie war, dass es uns gelang, die engen Partien zu gewinnen. Jetzt werden wir den Moment genießen. Dann gilt die volle Konzentration dem Halbfinale.“ Los geht es am 28. März.

Benjamin Pfeifer