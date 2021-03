Die spusu Vienna Capitals schießen Fehérvár zum Play-off-Start mit 6:1 ab und stellen in der "Best-of-seven"-Serie auf 1:0.

Perfekter Play-off-Start: Die Caps feierten zum Viertelfinal-Auftakt eine 6:1-Tor-Gala gegen Fehérvár. „Der erste Sieg tut gut, aber wir können besser spielen“, betonte Coach Dave Cameron. Los ging es mit Provokationen der Ungarn: Petan ging auf Leduc los, Hari legte sich mit Lakos an – ohne Folge. Als aber Hargrove auf die Strafbank musste, fälschte Loney einen Schuss von Besse zum 1:0 ab (14.). Leduc hatte den zweiten Treffer am Schläger, doch Fehérvár-Goalie Janus rettete im Liegen (17.). Auch die Gäste wurden brandgefährlich, Torhüter Starkbaum war zur Stelle.

Ungarn machen viel Druck, Capitals treffen

Gleich nach der ersten Pause legte Hartl erneut im Powerplay das 2:0 nach (23./PP). Cameron: „Die Tore in Überzahl haben uns natürlich geholfen.“ Doch ein Fehlpass von Vause ermöglichte Bartalis das 1:2 (25.). Jetzt war Fehérvár am Drücker – der Treffer fiel auf der Gegenseite: Loney blieb alleine vor Janus eiskalt – 3:1 (30.). Nach perfekter Lakos-Vorlage machte Rotter im Schlussdrittel mit dem 4:1 alles klar (43.). Wukovits (53.) und Großlercher (59.) sorgten für einen klaren 6:1-Sieg.

Ein Schlüssel zum Sieg war die Disziplin der Caps. „Da haben wir einen guten Job gemacht, sind auch klug mit Emotionen umgegangen. Am Ende war das Spiel enger als das Resultat“, so Cameron. In der Viertelfinal-Serie legten die Caps damit vor (1:0), am Sonntag steigt in Ungarn das zweite Duell.

Benjamin Pfeifer