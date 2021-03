Bullen peilen 2. Sieg an

Red Bull Salzburg geht heute gegen Dornbirn auf das 2:2 in der Viertelfinal-Serie los.

Die Erleichterung bei Red Bull Salzburg nach dem 4:1-Erfolg am Dienstag über Dornbirn war groß. „Wir haben den Sieg gebraucht und haben alles dafür getan“, sagt Stürmer Filip Varejcka. Die Bullen verkürzten damit in der Viertelfinal-Serie auf 1:2, wollen heute (19.15 Uhr) auswärts in Vorarlberg den Ausgleich. Varejcka ist zuversichtlich: „Wir wollen uns stets verbessern, wir werden weiterkämpfen und den zweiten Sieg einfahren.“ Übrigens: Auch 2014 lag Salzburg im Viertelfinale gegen Dornbirn mit 0:2 zurück, konnte sich aber am Ende mit 4:2 durchsetzen.

Dornbirn heute wieder mit Stürmer Rapuzzi

Dornbirn kann unterdessen heute wieder auf Will Rapuzzi setzen. Der Stürmer war am Dienstag gesperrt. „Wir müssen wieder so spielen, wie in den ersten beiden Partien. Mit derselben Energie“, meint Rapuzzi vor dem vierten Duell.